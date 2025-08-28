УКР
Офіс "Української правди" пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Офіс видання "Українська правда" пошкоджено внаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч на 28 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Так, внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину. Відомо, що внаслідок удару РФ по столиці - 12 загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова

Офіс Української правди пошкоджено обстрілом 28 серпня 2025 року
Офіс Української правди пошкоджено обстрілом 28 серпня 2025 року
Офіс Української правди пошкоджено обстрілом 28 серпня 2025 року

Уп может быть целью. Фиала не может найти отдельностоящего помещения?
28.08.2025 10:41 Відповісти
УПячку зовсім не шкода....Перетворилася в жовто-зелене ЗМІ....
28.08.2025 10:44 Відповісти
Та уже і не зелене, Єрмака ж опустили репортажем про студентів. Ну і картонні протести підтримали...
28.08.2025 10:44 Відповісти
Бо раптом вичавили з себе критику кацапських агентів у Українській Владі?
28.08.2025 11:19 Відповісти
Навіть здогадуюсь, хто навів!
Офіс "УП", об*єкти "Укрзалізниці"....
Серьожа Лещ вже під підозрою ???
28.08.2025 11:36 Відповісти
 
 