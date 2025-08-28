2 684 5
Офіс "Української правди" пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж
Офіс видання "Українська правда" пошкоджено внаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч на 28 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.
Так, внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину. Відомо, що внаслідок удару РФ по столиці - 12 загиблих.
Офіс "УП", об*єкти "Укрзалізниці"....
Серьожа Лещ вже під підозрою ???