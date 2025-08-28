РУС
Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офис издания "Украинская правда" поврежден в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Так, в результате удара РФ повреждено здание бизнес-центра, в котором расположен офис издания.

Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область. Известно, что в результате удара РФ по столице - 12 погибших.

Офис Украинской правды поврежден обстрелом 28 августа 2025 года
