Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офис издания "Украинская правда" поврежден в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Так, в результате удара РФ повреждено здание бизнес-центра, в котором расположен офис издания.

Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область. Известно, что в результате удара РФ по столице - 12 погибших.

