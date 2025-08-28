2 742 5
Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ
Офис издания "Украинская правда" поврежден в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.
Так, в результате удара РФ повреждено здание бизнес-центра, в котором расположен офис издания.
Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область. Известно, что в результате удара РФ по столице - 12 погибших.
