Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области, есть повреждения жилых домов

шахиды атаковали Винницкую область

Ночью 28 августа российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОГА Наталья Заболотная.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов.

Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

"Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - отметила Заболотная.

Винницкая область (1085) обстрел (29195)
