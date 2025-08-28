1 033 0
Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области, есть повреждения жилых домов
Ночью 28 августа российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОГА Наталья Заболотная.
В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов.
Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.
"Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - отметила Заболотная.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль