Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области, есть повреждения жилых домов

Ночью 28 августа российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОГА Наталья Заболотная.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов.

Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

"Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - отметила Заболотная.

