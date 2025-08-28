1 401 0
Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини, є пошкодження житлових будинків
Вночі 28 серпня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру Вінницької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.
Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків.
Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
"Інформація про постраждалих на цей момент не надходила", - зазначила Заболотна.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль