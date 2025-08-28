УКР
Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини, є пошкодження житлових будинків

шахеди атакували Вінниччину

Вночі 28 серпня російські загарбники атакували  критичну інфраструктуру Вінницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків.

Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

"Інформація про постраждалих на цей момент не надходила", - зазначила Заболотна.

