Массированный удар по Киеву - это настоящий ответ Москвы на мирные усилия, - посол ЕС Матернова

Посол ЕС Матернова отреагировала на массированный удар по Киеву 28 августа

Посол ЕС Катарина Матернова прокомментировала массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа, в результате которого, в частности, было повреждено здание представительства Евросоюза.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС подверглась серьезным повреждениям от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", - отметила дипломат.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Читайте: Зеленский о ночной атаке РФ: Ждем реакции Китая и Венгрии. Время для новых санкций. ВИДЕО

Киев (26022) обстрел (29195) Евросоюз (17508) Матернова Екатерина (82)
Імпотенти кричать голосніше за всіх
28.08.2025 10:08 Ответить
Потужно! Чекаємо на ****** озабочєнность від наших омериканьських партньорів
28.08.2025 10:10 Ответить
Треба попросить макрона щоб він попросив мелоні попросити чубчика щось зробити.
Ну нє - то нє, вибачте що турбували, бальодья гарний хлопець
28.08.2025 10:21 Ответить
Із бункеру напевне не вилазить. Або дуже рідко, рідко.
28.08.2025 10:12 Ответить
Трамп буде даже незадоволеним!!!
28.08.2025 10:26 Ответить
Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова...ЛИЦЕМІРНІ НЕГІДНИКИ І АФЕРИСТИ.Не варто в такий спосіб ПРИКРИВАТИ ДОЗВІЛ РАШИСТУ США.ЄС І НАТО НА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ
28.08.2025 10:27 Ответить
 
 