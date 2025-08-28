1 119 6
Массированный удар по Киеву - это настоящий ответ Москвы на мирные усилия, - посол ЕС Матернова
Посол ЕС Катарина Матернова прокомментировала массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа, в результате которого, в частности, было повреждено здание представительства Евросоюза.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС подверглась серьезным повреждениям от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", - отметила дипломат.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну нє - то нє, вибачте що турбували, бальодья гарний хлопець