Массированный удар по Киеву - это настоящий ответ Москвы на мирные усилия, - посол ЕС Матернова

Посол ЕС Катарина Матернова прокомментировала массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа, в результате которого, в частности, было повреждено здание представительства Евросоюза.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мир" России прошлой ночью: массовый удар по Киеву с использованием дронов и баллистических ракет. По меньшей мере 10 погибших, 30 раненых, много разрушенных зданий. Делегация ЕС подверглась серьезным повреждениям от ударной волны. Это настоящий ответ Москвы на мирные усилия", - отметила дипломат.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Читайте: Зеленский о ночной атаке РФ: Ждем реакции Китая и Венгрии. Время для новых санкций. ВИДЕО