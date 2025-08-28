4 822 12
Здание представительства ЕС повреждено в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, удар по дипломатам является прямым нарушением Венской конвенции.
"Миссия ЕС в Украине получила повреждения. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - добавил Сибига.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенка.
Топ комментарии
+10 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий28.08.2025 09:43 Ответить Ссылка
+3 vita gunesh
показать весь комментарий28.08.2025 09:38 Ответить Ссылка
+3 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий28.08.2025 09:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
после следующей большой кацапской атаки еще город. Что бы кацапня знала что последует, знала что расплата будет