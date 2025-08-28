РУС
Здание представительства ЕС повреждено в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, удар по дипломатам является прямым нарушением Венской конвенции.

"Миссия ЕС в Украине получила повреждения. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - добавил Сибига.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенка.

Читайте: Атака РФ по Киеву: на локациях одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Киеву 28 августа. Повреждено представительство ЕС
Удар РФ по Киеву 28 августа. Повреждено представительство ЕС
Удар РФ по Киеву 28 августа. Повреждено представительство ЕС

Киев обстрел Евросоюз
Топ комментарии
+10
Стурбованість, не менше...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:43 Ответить
+3
ЄС занепокоїлась? 🤔
показать весь комментарий
28.08.2025 09:38 Ответить
+3
Нахіба ми надра піндосам віддали? Щоб з потурання Трампеля плєшивець нас убивав?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:55 Ответить
Є-оселя все покриє !
показать весь комментарий
28.08.2025 09:38 Ответить
ЄС занепокоїлась? 🤔
показать весь комментарий
28.08.2025 09:38 Ответить
Стурбованість, не менше...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:43 Ответить
потужна стурбованість
показать весь комментарий
28.08.2025 10:32 Ответить
Нахіба ми надра піндосам віддали? Щоб з потурання Трампеля плєшивець нас убивав?
показать весь комментарий
28.08.2025 09:55 Ответить
Яке НАТО по факту, таке і пошкодження...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:57 Ответить
Ще один крок до сталого миру...
показать весь комментарий
28.08.2025 10:03 Ответить
Це ж просто свято !!!
показать весь комментарий
28.08.2025 10:18 Ответить
ПО УМУ- нужно выбрать 1 кацапский город средних размеров и ********* в нем всю электрику, водоотвод, телекоммуникацию и т.д. Сделать непригодным, что бы гниды или отселяли или тратились на восстановление.

после следующей большой кацапской атаки еще город. Что бы кацапня знала что последует, знала что расплата будет
показать весь комментарий
28.08.2025 10:18 Ответить
Фраза за упавший подвесной потолок вызвала у редакторов Цензор.Нет неадекватную реакцию! Смеёмся с московии за цензуру и неудобные посты!
показать весь комментарий
28.08.2025 10:27 Ответить
 
 