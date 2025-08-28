Здание представительства ЕС повреждено в результате удара РФ по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, удар по дипломатам является прямым нарушением Венской конвенции.

"Миссия ЕС в Украине получила повреждения. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - добавил Сибига.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенка.

