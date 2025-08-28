УКР
Будівлю представництва ЄС пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, удар по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції.

"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", - додав Сибіга.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Читайте: Атака РФ по Києву: на локаціях одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Києву 28 серпня. Пошкоджено представництво ЄС
Удар РФ по Києву 28 серпня. Пошкоджено представництво ЄС
Удар РФ по Києву 28 серпня. Пошкоджено представництво ЄС

Київ (20059) обстріл (30522) Євросоюз (14032)
Є-оселя все покриє !
ЄС занепокоїлась? 🤔
