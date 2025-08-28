Будівлю представництва ЄС пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, удар по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції.

"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", - додав Сибіга.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

