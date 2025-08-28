4 760 12
Будівлю представництва ЄС пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.
Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, удар по дипломатах є прямим порушенням Віденської конвенції.
"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", - додав Сибіга.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.
после следующей большой кацапской атаки еще город. Что бы кацапня знала что последует, знала что расплата будет