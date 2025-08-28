Атака РФ по Києву: на локаціях одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. ФОТОрепортаж
Після нічної атаки по Києву рятувальники ДСНС витягають людей з-під зруйнованих будівель. Відомо про щонайменше 4 загиблих та близько 30 поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
"Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено.
На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди, - зазначив Клименко.
Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.
"Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.
Кожна хвилина роботи наших екстрених служб - це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору", - додав Клименко.
Росія усю ніч проти 28 серпня завдавала масованого комбінованого удару по Києву шахедами та балістичними ракетами, під ранок у повітряний простір залетіли крилаті ракети, які також атакували столицю та західні регіони. За даними очевидців, Київ вразили багато реактивних шахедів - удари завдавали з усіх боків. Атака на столицю тривала 9 годин - з 21.30 до 6.30
Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
