Атака РФ по Києву: на локаціях одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. ФОТОрепортаж

Після нічної атаки по Києву рятувальники ДСНС витягають людей з-під зруйнованих будівель. Відомо про щонайменше 4 загиблих та близько 30 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено.

На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди, - зазначив Клименко.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

"Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

Кожна хвилина роботи наших екстрених служб - це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору", - додав Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: четверо загиблих, серед них дитина (оновлено)









