Атака РФ по Києву: на локаціях одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. ФОТОрепортаж

Після нічної атаки по Києву рятувальники ДСНС витягають людей з-під зруйнованих будівель. Відомо про щонайменше 4 загиблих та близько 30 поранених.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл - попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено.

На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди, - зазначив Клименко.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

"Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

Кожна хвилина роботи наших екстрених служб - це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору",  - додав Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: четверо загиблих, серед них дитина (оновлено)

Новостворений підрозділ Дельта рятує киян з-під завалів після ракетної атаки
Київ (20059) обстріл (30522) Клименко Ігор (518) Повітряні атаки на Київ (915)
Коли я чую, як хтось чтокає чи какає, рука шукає кольт, якого на жаль нема .
28.08.2025 07:57 Відповісти
Суки московські.
28.08.2025 07:52 Відповісти
Потерпи. Фламінго перемальовують у кошерний, зелений колір.
28.08.2025 08:06 Відповісти
Суки московські.
28.08.2025 07:52 Відповісти
Коли я чую, як хтось чтокає чи какає, рука шукає кольт, якого на жаль нема .
28.08.2025 07:57 Відповісти
Вчора одне падло з українським прізвищем та з Києва розповідало мені у ФБ шо він радий шо в його оточенні немає (як він каже) мовнюков, і йому немає потреби говорити українською. Може це просто кацапсячий троль, профіль заблокований, але таких гавнюків нажаль багато ще...
28.08.2025 09:29 Відповісти
Таких паскуд ще хватае. Йому треба в Донецьк. Там дурники кукурікали ? путен приди, путен введи. ***** прийшло. Тепер у даунбассарів ні роботи, тому що кацапня пустила їхні заводи і шахти на металолом, ні зарплат, ні води. Чесно кажучи, мене це радує, як кажуть, за що боролись, на то і напоролись
28.08.2025 09:56 Відповісти
Тобто щойно всі перейдуть на українську, то прилітів більше не буде. А Луганськ та Севастополь орки теж повернуть, не знаєте?
28.08.2025 10:14 Відповісти
А до чого тут це? Не ліпи те шо не ліпиться.
28.08.2025 10:27 Відповісти
Та я розумію, то в Вас від безсилля. Ворога побороти військовим шляхом не вдаються, то давайте вдаримо по громадянам України, щось їм заборонимо з понеділка. Наприклад, спілкуватися певними мовами. Зокрема по-уззкі. От все життя спілкуються, а з понеділка - зась. Бо ч так захотів. Що б ще їм заборонити, щоб аж орки в себе на болотах здригнулися? // Насправді уззький ізиг жодним чином не пов'язаний із терористичним угрупуванням "срасійська *********". Вона його не викупила, не приватизувала, інтелектуальну власність не оформила. На ньому може розмовляти будь яка людина в кожному куточку Землі, та при цьому не мати громадянства ************, не відвідувати її жодного разу, не голосувати за Ху?ло. Бо це дві окремі філософські категорії: мова як засіб міжособового спілкування - та державне утворення будь яке.
28.08.2025 10:47 Відповісти
BBC

Росія усю ніч проти 28 серпня завдавала масованого комбінованого удару по Києву шахедами та балістичними ракетами, під ранок у повітряний простір залетіли крилаті ракети, які також атакували столицю та західні регіони. За даними очевидців, Київ вразили багато реактивних шахедів - удари завдавали з усіх боків. Атака на столицю тривала 9 годин - з 21.30 до 6.30
28.08.2025 07:57 Відповісти
ДЕ ФЛАМІНГО? АААААААААААААА на фотках як усе.....все що треба знати
28.08.2025 07:58 Відповісти
Потерпи. Фламінго перемальовують у кошерний, зелений колір.
28.08.2025 08:06 Відповісти
в смарагдовий
28.08.2025 09:33 Відповісти
А де найвеличніший в цей час був? Знову у відрядженні?
28.08.2025 08:08 Відповісти
Казав що чкурне до швейцарії
28.08.2025 08:31 Відповісти
Ну навіщо найвеличнішому та Швейцарія? Там закони діють, можуть і видати. бубочка рване на землю обітованну, там його мама Рімма хатинку прикупила на березі Середземного моря. А пейсаті гоям своїх людей не видають
показати весь коментар
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
28.08.2025 08:27 Відповісти
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази МАВРІУПОЛювання м. Київ - до знищення столиці України.
28.08.2025 08:14 Відповісти
Помилка "приступив до активної фази МАРІУПОЛювання м. Київа
28.08.2025 10:49 Відповісти
Переговоры с ****** должны вести ПАЛАЧИ которые будут его вешать .
показати весь коментар
