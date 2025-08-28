Ворог масовано атакував Київ: 15 загиблих, серед них четверо дітей (оновлено)

У ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Загиблі та постраждалі

"Уже 18 постраждалих у столиці. 17 людей медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей - 7, 10, та 11 років. Одному постраждалому надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

"За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані", - зазначив Ткаченко.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив по зростання кількість загиблих:

"Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених".

У столиці зростає кількість постраждалих.

"38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень", - повідомив Кличко.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу у Києві загинуло вісім людей, серед них - дитина.

"Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

Ткаченко о 9:50 повідомив, що кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих.

О 10:30 стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до 12, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

У Національній поліції України об 11:34 повідомили про зростання кількості загиблих.

"До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва, з них — 3 дітей. Ще 38 людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.

У столиці знову зросла кількість загиблих. За інформацією Ткаченка, 15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини.

"У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо", - зазначив начальник КМВА.

Дарницький район

Пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Постраждали 9-поверхові, 16-поверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

Горить і нежитлова забудова.

Триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки.

Дніпровський район

Уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки.

Шевченківський район

Пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

Внаслідок падіння уламків палають 9 автівок. Вогонь розповсюджується на перші поверхи нежитлової будівлі поруч.

Святошинський район

У двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.

Соломʼянський район

Падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

Деснянський район

Зафіксували падіння уламків.

Пожежа в житловому будинку.

Голосіївський район

Внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

