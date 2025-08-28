УКР
20 085 97

Ворог масовано атакував Київ: 15 загиблих, серед них четверо дітей (оновлено)

Зруйнований будинок у Київі

У ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Загиблі та постраждалі

"Уже 18 постраждалих у столиці. 17 людей медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей - 7, 10, та 11 років. Одному постраждалому надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

"За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані", - зазначив Ткаченко.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив по зростання кількість загиблих:

"Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених".

У столиці зростає кількість постраждалих.

"38 людей постраждали в результаті атаки ворога на столицю. 30 із них госпіталізували до столичних лікарень", - повідомив Кличко.

Президент України Володимир Зеленський повідомив,  що внаслідок обстрілу у Києві загинуло вісім людей, серед них - дитина.

"Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким",  - йдеться в повідомленні.

Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

Ткаченко о 9:50 повідомив, що кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих.

О 10:30 стало відомо,  що кількість загиблих збільшилась до 12, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

У Національній поліції України об 11:34 повідомили про зростання кількості загиблих.

"До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва, з них — 3 дітей. Ще 38 людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.

У столиці знову зросла кількість загиблих. За інформацією Ткаченка, 15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини.

"У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо", - зазначив начальник КМВА.

Дарницький район

Пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи. Постраждали 9-поверхові, 16-поверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

Горить і нежитлова забудова.

Триває пошуково-рятувальна операція під завалами зруйнованої пʼятиповерхівки.

Дніпровський район

Уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Та падіння уламків на територію дитсадка, із загорянням. На стоянці палали автівки.

Шевченківський район

Пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

Внаслідок падіння уламків палають 9 автівок. Вогонь розповсюджується на перші поверхи нежитлової будівлі поруч.

Святошинський район

У двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Пошкоджень немає.

Соломʼянський район

Падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

Деснянський район

Зафіксували падіння уламків.

Пожежа в житловому будинку.

Голосіївський район

Внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

Топ коментарі
+46
Мразота кацапська плює на трампа і його пусті погрози.Коли ж вже так званий Фламінго полетить на мордор????
показати весь коментар
28.08.2025 06:36 Відповісти
+44
Ну тепер фламіго з довгими нептунами випустять. Але в мене є думка що зелень випустить тільки пшик своїми думами.
показати весь коментар
28.08.2025 06:52 Відповісти
+39
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
28.08.2025 06:45 Відповісти
Мразота кацапська плює на трампа і його пусті погрози.Коли ж вже так званий Фламінго полетить на мордор????
показати весь коментар
28.08.2025 06:36 Відповісти
Плює но трішички бо свою агентуру заплювати геть зовсім неможно. Оно агентура ж працює, вже, частково, і санкції на алмази зняла.
показати весь коментар
28.08.2025 06:59 Відповісти
а на байдена кацапи теж плювали?
показати весь коментар
28.08.2025 07:31 Відповісти
Такого обстрілу, як сьогодні я не пам'ятаю..
показати весь коментар
28.08.2025 08:11 Відповісти
Масований ракетний обстріл України 29 грудня 2023
показати весь коментар
28.08.2025 08:16 Відповісти
1. Я мешкаю в Києві - тоді так посиленно не прасували лівий берег. І так низько не літали. І в піке не входили прямо над моїм будинком.
2. Повної статистики в нас наразі немає. Хз що по ітогах вилізе.
показати весь коментар
28.08.2025 08:23 Відповісти
Пані Маруся, можливо сьогодні це творилося у Вашому районі, а інші рази були в інших районах і не менше руйнівні за сьогоднішні.
показати весь коментар
28.08.2025 12:02 Відповісти
і чого ти так за трамбона хвилюєшся? Чи ти тоже агент ***** з групи прикриття?
показати весь коментар
28.08.2025 12:07 Відповісти
а 17 липня?
показати весь коментар
28.08.2025 11:53 Відповісти
після рожевих фламінго- рожеві поні, рожеві клоуни і рожеві дулі українцям
показати весь коментар
28.08.2025 10:26 Відповісти
донні, прокинься, дружбан знову погарячкував, а так по життю - милий хлопак... ще й з грошенятами...
показати весь коментар
28.08.2025 06:36 Відповісти
Донні воно до одного місця, він не президент України, йому головне отримати нобілівську премію миру. За ріхунок кого, йому також наплювати, бо США ніхто не обстрілює, а на продажі зброї і введені вторинні санкції дають великі гроші для США. Він не знає ні історії, ні міжнародної обстановки, точно так, як і наш Боневтік. За Україну має турбуватися Боневтік Позорний, запитуйте в нього, коли в нас будуть надійні фортифікації на фронті, свої і надійні системи ППО та коли полетяґть довні, товсті і потужні "Нептуни" і рожеві "фламінго" на ворога. Чому в нас 240 тисяч в СЗЧ, хто "розложив" морально армію і хто понесе за це відповідальність?
показати весь коментар
28.08.2025 12:00 Відповісти
Вилупки підземелля...
показати весь коментар
28.08.2025 06:39 Відповісти
Настав час віпускати на волю рожевих пташок.
показати весь коментар
28.08.2025 06:42 Відповісти
На жаль у пташок ще крильця не виросли...
показати весь коментар
28.08.2025 06:46 Відповісти
Що знову треба буде чекати до наступного Дня Незалежності обіцянки про "делекобійні речі""балістику""довгі нептуни" та "паляниці"?!!
показати весь коментар
28.08.2025 07:05 Відповісти
Писали же, где то к новому году начнется серийное производство
показати весь коментар
28.08.2025 08:02 Відповісти
"Українська компанія Fire Point вже збирає крилаті ракети FP-5 "Фламінго" у темпі до 30 одиниць на місяць, але вже у жовтні має вийти на показники 210 одиниць щомісячно.
Такі плани були оприлюднені у сюжеті Associated Press, в якому розробку представила директорка з виробництва Fire Point Ірина Терех." https://defence-ua.com/photo/fp_5_flamingo_vid_fire_point_v_ukrajini_u_detaljah_bch_z_ssha_a_korpus_jak_u_balistichnih_raket-387.html

Тобто зі слів серийно вже вироблюять
показати весь коментар
28.08.2025 08:08 Відповісти
Информация противоречивая, Зе сказал что к концу НГ, если инфа Associated Press верна, разве уже не запустили бы парочку для демонстрации... может пока трамп тянет время со своим мирным переговорным процессом, наши согласились не бить ими.
показати весь коментар
28.08.2025 08:29 Відповісти
Пуйло бреше про Орешнік, а Боневтік пуйла мавпує в усьому. Тому вири йому нуль, поки не буде хоч одного вдалого випробування
показати весь коментар
28.08.2025 09:03 Відповісти
то туман війни, невірь сказаному
показати весь коментар
28.08.2025 09:33 Відповісти
То туман маріванни. Вірю тільки собі. Тези вище про фламінго наведені в риторичному сенсі.
показати весь коментар
28.08.2025 09:36 Відповісти
Потужмен Наркомасон казав що буде щодоби "1 Фламінго а то і більше".
Знаючи наші реалії це маячня, йому намалювали на суфлері якусь Вундерваффе, де 1 тонна БЧ, Карл! і дальність 3000 кілометрів метрів . І таку Потужменську Зірку смерті Піару клепатимуть щодня?
вмикайте потужність !! Всі гаражі та барбершопи на військові рейки!! Закидаємо слиною на екран ворога Фламінгами....
показати весь коментар
28.08.2025 12:27 Відповісти
Вірити блазню себе не поважати....
показати весь коментар
28.08.2025 06:53 Відповісти
Пташки тільки у відосиках,напевно в одиничному екземплярі ,щоб делегаціям з НАТО показувати які ми потужні брехуни.
показати весь коментар
28.08.2025 08:59 Відповісти
рожеві пташки- чергова брехня зеленої мерзоти, як і мульон дерев і дронів
показати весь коментар
28.08.2025 10:24 Відповісти
Потужмен особисто літає на Фламінгах і кричить Банзай! Бедем всіх бамбіть
показати весь коментар
28.08.2025 12:29 Відповісти
"Рожевих пташок " : Боголюбова, Міндича, братів Шефірів- всіх цих синів коліна Ізраїлева , тримачів общака Бєні Бородача безперешкодно відпустили.
показати весь коментар
28.08.2025 11:29 Відповісти
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
28.08.2025 06:45 Відповісти
РуZZКий мир атакує Киів - МАТЬ ГОРОДОВ РУСЬКИХ
тобто руZZКий мир - це Орда золота , а не словяне ( СЛОвения, СЛОвакія)
цікавий материал про орду :
Ось ЧОМУ нам БРЕХАЛИ з дитинства! НЕЗРУЧНІ питання до російської історії | Алфьоров

https://youtu.be/Po19XKwoCAU?si=c2S0F7aGdL-MdqR4
показати весь коментар
28.08.2025 06:51 Відповісти
Ну тепер фламіго з довгими нептунами випустять. Але в мене є думка що зелень випустить тільки пшик своїми думами.
показати весь коментар
28.08.2025 06:52 Відповісти
Через цей пшик вже чверть країни немає
показати весь коментар
28.08.2025 07:28 Відповісти
Висновок такий, або Зеля зрадник, якщо не хоче бити у відповідь по москві цими Фламінго чи довгими Нептунами, або Зеля звичайне брехло, якщо в реальності не має ніяких Фламінго та довгих Нептунів.
Або навіть він і два в одному.
показати весь коментар
28.08.2025 08:11 Відповісти
Все разом. Зрадник, сцикло і брехло. Здав Україну в Омані, не зумів реалізувати його в 22 році, і просто руками ***** реалізує тепер.
показати весь коментар
28.08.2025 11:57 Відповісти
зрадник і брехло
показати весь коментар
28.08.2025 12:07 Відповісти
ЗЕбіл зрадник без "аба,або"! Це очевидна річ для тих в кого хоч трохи працюють мізки
показати весь коментар
28.08.2025 12:10 Відповісти
Які ви подонкі в Києві трагедії в Україні четвертий рік йде війна а ви тварь продажна використовуєте термін "зелень" !!!
показати весь коментар
28.08.2025 10:55 Відповісти
Так, треба казати зелена блювота, зелені зрадники, виродки і імбецили. А не зелень.
показати весь коментар
28.08.2025 11:58 Відповісти
Зелень вже випутила все, що їй було потрібно: Боголюбова, Міндича, братів Шефірів-всі, як на підбір, одної національності, разом з общаком. А Вова ********* в черговий раз скорчить волохату морду лиця, на якій буде народжуватися вимучена скорбота по Станіславському.
показати весь коментар
28.08.2025 11:17 Відповісти
++
показати весь коментар
28.08.2025 11:56 Відповісти
Цікаво як там хепірду спиться з його баченням миру в очах ****@..
показати весь коментар
28.08.2025 06:52 Відповісти
Треба інформаційно знищити Віткофа зараз - щоб політики почали сторонитися цього кривавого баригу
показати весь коментар
28.08.2025 06:56 Відповісти
Та в нас своїх таких хватає...я працюю в оборонці і бачу не те що вішають з зеленого ******** кожен день...правда страшна...
показати весь коментар
28.08.2025 08:00 Відповісти
Ащо Віткофф, заробити пару лівих шекелів на чужому горі- це так по-жидівськи. Запитайте у Соловйова, якщо не вірите.
показати весь коментар
28.08.2025 11:18 Відповісти
Щас Ермак и Зеленский уже готовят супер Путужно ответку на НПЗ! Кацапы точно перепугаются и сразу же сдадутся.
показати весь коментар
28.08.2025 06:54 Відповісти
В яку Маскву? Ти сама чому не в Україні живеш, патріотка забугорна?
показати весь коментар
28.08.2025 07:03 Відповісти
Тому що я російськомовний, а ти живи і далі в своїй Словачинні і не лізь у справи країни в який ти давно не живеш
показати весь коментар
28.08.2025 07:19 Відповісти
Як ти вже дістала, слід вже вибрати ти або приїжджаєш в Україну, або мовчки обслуговуєш зарубіжних клієнтів
показати весь коментар
28.08.2025 07:29 Відповісти
а в тебе на якій мові нік? на українській?
показати весь коментар
28.08.2025 07:33 Відповісти
Ну де ж відповідь по москві отими фламінго з піар картинок? Обрали пейсатого блазня в гетьмани, цьмокайте пісю.
показати весь коментар
28.08.2025 07:13 Відповісти
Вибирали ж то щирого українця Голобородька, який на ділі виявився дешевою пейсатою підробкою.
показати весь коментар
28.08.2025 11:20 Відповісти
До там другой Нептун чи довга паляниця з Довгим фламінго полетіли у відповідь?! Чи то все вологі фантазії Оманської повії
показати весь коментар
28.08.2025 07:15 Відповісти
Є тільки довгий язик... .
показати весь коментар
28.08.2025 08:19 Відповісти
Може вже пора виносити вироки льотчикам яки б'ють по мирним людям, житловим будівлям та приводити приговори в дію як це роблять у Ізраїлю. А родинам загиблих - співчуття, пораненим, скоріше одужання
показати весь коментар
28.08.2025 07:22 Відповісти
Десь писали, що у кацапні проблеми з льотчиками..то Ви реал праві - треба вбивати літунів - це дешевше, ніж літаки - швидко неможна обучити. І разом з їх сім'ями. На згадку кацапні..
показати весь коментар
28.08.2025 08:18 Відповісти
Льотчиків слід було виносити ще у 22 році, якби в нас при владі не були виродки і зрадники.
показати весь коментар
28.08.2025 12:01 Відповісти
Треба Трампу ще одну червону доріжку розстелити перед путіним....
показати весь коментар
28.08.2025 07:26 Відповісти
Вангую потужну відповідь головнокомандувача - "Заклики "Україна як ніколи прагне миру!" будуть ще гучнішими!".
показати весь коментар
28.08.2025 07:28 Відповісти
Наслідки удару у Києві - руйнування 5-поверхового будинку
показати весь коментар
28.08.2025 07:53 Відповісти
Не забудьте, що у всьому Пєтя винен...
показати весь коментар
28.08.2025 08:06 Відповісти
Ще про Вальцмана щось позабули...
показати весь коментар
28.08.2025 10:05 Відповісти
Ні-ні, тутешня зелена пліснява не каже "Пєтя" - то для них занадто ніжно. Вони називають Гетьмана "Пєця Шоколадний", "Вальцман", "Барига"...
Дуже сподіваюсь, що хоч частка тих шахедів прилетіла по цю мразоту, що тут хором знищувала Україну через цькування її справжнього лідера! Кликали війну, а вона і прийшла...
показати весь коментар
28.08.2025 12:40 Відповісти
Що б ви виздихали кацапи варвари ,будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть терористу путіну і його нациській кліці.
показати весь коментар
28.08.2025 08:15 Відповісти
..***** вкотре висморкалося на Трумпа-Найвеличнівшивого і підтерлося його "офісом".. Трумп вкотре не помітив приниження..
показати весь коментар
28.08.2025 08:37 Відповісти
Гандон Трампон выдвинет страшный дедлайн на две недели?
показати весь коментар
28.08.2025 09:02 Відповісти
Постіле раком нову червону доріжку
показати весь коментар
28.08.2025 10:25 Відповісти
Якщо хочете побачити фламінго то ідіть у зоопарк, там 9 штук начебто є 😜
показати весь коментар
28.08.2025 10:05 Відповісти
наслідки червоної доріжки..., це індульгенція..., щоб ти не зробив, та чого не зробиш, ми все одно тебе поважаємо та будемо поважати й ти завжди бажаний гість... це гидко й незрозуміло, чому начебто найсильніша країна світу повинна так принижуватися перед скаженими людожерами...
показати весь коментар
28.08.2025 10:47 Відповісти
Трамп през штатів а не України. Перед трибуналом треба поставити Кучмо за Будапешт та передачу москалям стратегічної зброї А що підписанти меморандуму не виконали обіцянки то влада повинна подати на них до міжнародного суду а не волати як терпіли
показати весь коментар
28.08.2025 10:56 Відповісти
Спочатку Гундоса за держзраду і саботаж оборони країни під час війни. Потім - усіх інших.
показати весь коментар
28.08.2025 12:02 Відповісти
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир" на жаль значна частина населення спілкуєтся мовою ворога,ніяк не доходить що гидко на одній мові з вбивцями говорити.
показати весь коментар
28.08.2025 11:07 Відповісти
Зе-віслюк, де потужна відповідь? Чому кацапи не скиглять???? Де твої пеликани з нептунами? Пістун хрипатий!!! Через скільки тижнів обісцяний тампон призначить дедлайн?
показати весь коментар
28.08.2025 11:08 Відповісти
И стреляет по Украине уже не только *****, теперь с ним и Трамп в напарниках...
показати весь коментар
28.08.2025 11:15 Відповісти
А США тим часом за призидента Трампа перетворились на спонсора війни. Трамп недавно сам заявиви, що тепер його країна нічого не витрачає на війну в Україні натомість вони заробляють на продажі зброї. Тобто іншими словами вони стали бенефіциаром війни в Ураїни. Це черговий виклик до офіційного виходу України з Б.меморандуму...
показати весь коментар
28.08.2025 11:24 Відповісти
Чмо хрипате, ти що вичікуеш падло ? Коли вже Москва так палати буде як Київ майже кожної ночі ? Коли вже почуємо про вбитих москалів після кожного приліту по Москві ?
показати весь коментар
28.08.2025 11:24 Відповісти
Прокиньтеся вже, поні рожеві. За 4 роки війни - на масквє навіть шибки не вибили. Гундос - агент ворога, і такий де ворог нам, як і *****.
показати весь коментар
28.08.2025 12:05 Відповісти
Киянка, в якої вціліло шампанське, показала кадри прильоту «шахеда» в свою квартиру, а разом з тим і наочну користь від походів в укриття або, хоча б, в коридор/ванну під час повітряної тривоги

https://t.me/operativnoZSU/190471
показати весь коментар
28.08.2025 11:28 Відповісти
Четвертий рік війни, а в нас просраної геть усе, і люди заручники двух геноцидних людожерів, які їх вбивають щоночі - ***** й Гундоса.
показати весь коментар
28.08.2025 12:03 Відповісти
Що ,таки зуміли цапи знайти протидію Лазеру зеленського?
показати весь коментар
28.08.2025 12:06 Відповісти
 
 