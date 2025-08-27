Російський БпЛА впав у дворі будинку в Києві, - мер
Ввечері 27 серпня російський безпілотник впав у дворі будинку в Києві.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце", - написав він.
шахеди, цілі неушкоджені, падають та не вибухають!
або реб?
або, на що я роблю ставку, кацапія таки почала валитися.....
Більше 100 тис. прикордонців, кажуть і набирають і набирають, щоб ніякий кріпак не втік. І більше вони охороняють, звичайно, західний кордон, ніж східний.
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні