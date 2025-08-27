УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Російський БпЛА впав у дворі будинку в Києві, - мер

шахед

Ввечері 27 серпня російський безпілотник впав у дворі будинку в Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

Читайте: Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує "шахедами"

безпілотник (4760) Київ (20055) Повітряні атаки на Київ (915) війна в Україні (5883)
на справді, це добра новина!
шахеди, цілі неушкоджені, падають та не вибухають!
або реб?
або, на що я роблю ставку, кацапія таки почала валитися.....
показати весь коментар
27.08.2025 23:06 Відповісти
Або дрон приманка
показати весь коментар
27.08.2025 23:07 Відповісти
Судячи з фото, там упав "гербера", "приманка".
показати весь коментар
27.08.2025 23:51 Відповісти
Кацапський шахед втомився і впав
показати весь коментар
27.08.2025 23:11 Відповісти
Воюють механізатори, а оті 45-річні бики-відставники не воюють (1 із 49 в ЗСУ)), силовики заброньовані на 90-100%, офіцери вічно чекають воса.. Треба їх розжалувати і відправити в піхоту, як вони плюють на присягу, а не молодь, особливо яка не давала ніяких присяг і має проблеми зв здоров'ям, гнати на смерть. Ну повбивають всю молодь, залишаться одні військові 45-річні, які як в анекдоті про пожежника, стали різко дрімучими пенсіонерами, і попереходять на бік кацапів і ті вже їх погонять далі воювати проти Польщі, а менти теж попереходять і почнуть катувати наших людей, це все відбувається на окупованих територіях, довго навіть думати не треба, що буде, така перспектива?
показати весь коментар
27.08.2025 23:30 Відповісти
І прикордонців отих, що в перші дні поскладали зброю, наплювавши на присягу і на свій статут, ми вимінюємо і віддаємо кацапам солдат, які знову підуть нас вбивати.. В містах все заставлено джипами, в які сідають такі бики, що якби воювали, вже була б кава в Ялті, а крайніми зробили обмежено придатних, які мають хвороби і не давали присяги, їм сказали прийти до ТЦК навіть без повісток, як ні то штраф, і 99% визнають придатними (це слова Веніславського, можете гуглити, це не я вигадав). Ставка на хворих людей чи як, хто до такого додумався, чия ідея? Овіцерам же не сказали до 6 червня всім самим ломитися в ТЦК, тільки обмежено придатним..
Більше 100 тис. прикордонців, кажуть і набирають і набирають, щоб ніякий кріпак не втік. І більше вони охороняють, звичайно, західний кордон, ніж східний.
показати весь коментар
27.08.2025 23:31 Відповісти
Он що ці злочинці роблять з людьми, стаття
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
показати весь коментар
27.08.2025 23:51 Відповісти
 
 