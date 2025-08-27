Російський БпЛА впав у дворі будинку в Києві, - мер

Ввечері 27 серпня російський безпілотник впав у дворі будинку в Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце", - написав він.

