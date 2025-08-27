Российский БПЛА упал во дворе дома в Киеве, - мэр

Вечером 27 августа российский беспилотник упал во дворе дома в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Читайте: Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует "шахедами"