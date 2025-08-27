РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Российский БПЛА упал во дворе дома в Киеве, - мэр

Вечером 27 августа российский беспилотник упал во дворе дома в Киеве.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Читайте: Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует "шахедами"

беспилотник (4148) Киев (26019) Воздушные атаки на Киев (858) война в Украине (5841)
Або дрон приманка
27.08.2025 23:07 Ответить
на справді, це добра новина!
шахеди, цілі неушкоджені, падають та не вибухають!
або реб?
або, на що я роблю ставку, кацапія таки почала валитися.....
27.08.2025 23:06 Ответить
Кацапський шахед втомився і впав
27.08.2025 23:11 Ответить
Воюють механізатори, а оті 45-річні бики-відставники не воюють (1 із 49 в ЗСУ)), силовики заброньовані на 90-100%, офіцери вічно чекають воса.. Треба їх розжалувати і відправити в піхоту, як вони плюють на присягу, а не молодь, особливо яка не давала ніяких присяг і має проблеми зв здоров'ям, гнати на смерть. Ну повбивають всю молодь, залишаться одні військові 45-річні, які як в анекдоті про пожежника, стали різко дрімучими пенсіонерами, і попереходять на бік кацапів і ті вже їх погонять далі воювати проти Польщі, а менти теж попереходять і почнуть катувати наших людей, це все відбувається на окупованих територіях, довго навіть думати не треба, що буде, така перспектива?
27.08.2025 23:30 Ответить
І прикордонців отих, що в перші дні поскладали зброю, наплювавши на присягу і на свій статут, ми вимінюємо і віддаємо кацапам солдат, які знову підуть нас вбивати.. В містах все заставлено джипами, в які сідають такі бики, що якби воювали, вже була б кава в Ялті, а крайніми зробили обмежено придатних, які мають хвороби і не давали присяги, їм сказали прийти до ТЦК навіть без повісток, як ні то штраф, і 99% визнають придатними (це слова Веніславського, можете гуглити, це не я вигадав). Ставка на хворих людей чи як, хто до такого додумався, чия ідея? Овіцерам же не сказали до 6 червня всім самим ломитися в ТЦК, тільки обмежено придатним..
Більше 100 тис. прикордонців, кажуть і набирають і набирають, щоб ніякий кріпак не втік. І більше вони охороняють, звичайно, західний кордон, ніж східний.
27.08.2025 23:31 Ответить
Он що ці злочинці роблять з людьми, стаття
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
27.08.2025 23:51 Ответить
Дивний ти чувак-кріпак За ким закріплений фсб чи мгб? Сам пишеш і сам собі відповідаєш Сериш на всіх новинах одне і теж. Скільки зараз кацапня за висер платить?
28.08.2025 00:10 Ответить
Це явно не про мене, мене це все просто дістало, і не тільки, що відбувається з мобілізацією, покидьок, що покалічив мою маму, на свободі, "суд" триває 6 років, а суд той очолює клятий головачов, що має маєток на Ларнаці, мільярдер, що на 5 років пересидів свй термін, будь він проклятий як і вся ця система, скільки вона буде знущатись із літнбої людини з поламаними ногами і руками? Мого тата виписали з лікарні на Запорожця 26 за 1 день, із пневмонією, ковідом і жахливою кардіограмою, сказали шкандибати в такому стані до сімейного лікаря, який теж звільнився! А мотім на медмістечку забрали телефон, нікого не пускали і за тиждень замордували, в морзі вимагали грощі, на кладовищі 16 тис. за якусь плиту вигадали і навіть поп відкрито вимагав ще, коли все заплачено агенству.
Що це все таке і як це називається?
28.08.2025 00:17 Ответить
Де наші права, на справедливий суд і доступну медицину? Всі наші права в дупі цих прав в нас не було і нема, решту прав в нас забрали вже зараз, на зараз в мене жодного права в цій країні! Жодного! Так хто я? В кращому випадку кріпак!
28.08.2025 00:19 Ответить
 
 