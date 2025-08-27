Российский БПЛА упал во дворе дома в Киеве, - мэр
Вечером 27 августа российский беспилотник упал во дворе дома в Киеве.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Взрыва и повреждений нет. Экстренные службы направляются на место", - написал он.
Топ комментарии
+8 Free Fire
показать весь комментарий27.08.2025 23:07 Ответить Ссылка
+3 Begemot Pepa
показать весь комментарий27.08.2025 23:06 Ответить Ссылка
+1 Amber
показать весь комментарий27.08.2025 23:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шахеди, цілі неушкоджені, падають та не вибухають!
або реб?
або, на що я роблю ставку, кацапія таки почала валитися.....
Більше 100 тис. прикордонців, кажуть і набирають і набирають, щоб ніякий кріпак не втік. І більше вони охороняють, звичайно, західний кордон, ніж східний.
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
Що це все таке і як це називається?