Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует "шахедами"

Вечером среды, 27 августа, Силы противовоздушной обороны работают на Киевщине по российским дронам.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 27 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

