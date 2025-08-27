РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
896 1

Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует "шахедами"

ППО

Вечером среды, 27 августа, Силы противовоздушной обороны работают на Киевщине по российским дронам.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 27 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: ПВО работает по вражеским БпЛА на Киевщине и в Киеве

беспилотник (4148) Киевская область (4297) ПВО (3046)
Тут важливо, шоб поліція не забула припильнувати, щоб мобільні групи ППО швидкість не перевищували. Ну і у випадку порушень щоб вояки штрафи заплатили.
27.08.2025 21:46 Ответить
 
 