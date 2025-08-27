Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует "шахедами"
Вечером среды, 27 августа, Силы противовоздушной обороны работают на Киевщине по российским дронам.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 27 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий27.08.2025 21:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль