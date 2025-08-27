РУС
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 27 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина - угроза ударных БпЛА.

Обновление по движению БпЛА

  • Несколько групп БпЛА на севере Сумской области курсом на Черниговскую.
  • Несколько групп БпЛА на территории Сумской области курсом на Полтавскую.
  • Группа ударных БпЛА с юга курсом на Запорожье.

Обновление по состоянию на 21:10

  • Группы БпЛА в Черниговской области в юго-западном направлении.
  • БпЛА на севере Киевской области курсом на запад.
  • Группы БпЛА из Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской.
  • Несколько групп БпЛА мимо Запорожья в направлении Днепропетровской области.
  • Несколько групп БпЛА в Харьковской области в западном направлении.
  • БпЛА из Днепропетровской области в сторону Кировоградской и Николаевской.
  • Днепр — БпЛА с юга в направлении города!

Читайте: "Шахед" упал и взорвался в Чернигове: возник пожар на предприятии, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

+1
Деякі вже долітались... Але щось їх сьогодні багато летить.
27.08.2025 20:35 Ответить
+1
А у коханки мона? )
27.08.2025 21:06 Ответить
+1
коханка, то святе!
але, у підвальчику.
рольова гра: ми голі у підвальчику і нема світла....
27.08.2025 21:09 Ответить
Деякі вже долітались... Але щось їх сьогодні багато летить.
27.08.2025 20:35 Ответить
українці!
не нехтуйте тривогою!!!
краще, на цю ніч перейдіть до укриттів.
на крайняк, ночуйте у ванних, коридорах.
бо, крємлєчмоль в сказі!!!
27.08.2025 20:46 Ответить
А у коханки мона? )
27.08.2025 21:06 Ответить
коханка, то святе!
але, у підвальчику.
рольова гра: ми голі у підвальчику і нема світла....
27.08.2025 21:09 Ответить
Угу..У ванній кімнаті.
27.08.2025 21:11 Ответить
І як справжній захисник, ти повинен бути зверху... Прикрити собою)
27.08.2025 21:25 Ответить
Якщо укриттів немає?
27.08.2025 21:32 Ответить
то, все клічко гімно!
все поздавав в оренду.
все розпродав.
все забудував.
27.08.2025 21:34 Ответить
А до чого тут Кличко?? Він голова військової адміністрації??

Ви якось фільтруйтесь. Я на Вас не наїжджала жодного разу.
27.08.2025 21:40 Ответить
Сарказм - зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії, троп і засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги. Сарказм заснований не лише на посиленому контрасті між тим, що розуміється і тим, що висловлюється, але і на безпосередньому навмисному оголенні того, що розуміється.
27.08.2025 21:41 Ответить
Кіт вже поїхав?
27.08.2025 21:27 Ответить
Походу так
27.08.2025 21:33 Ответить
Ймовірно ціллю будуть західні області...
27.08.2025 21:36 Ответить
 
 