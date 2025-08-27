2 196 13
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 27 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумщина - угроза ударных БпЛА.
Обновление по движению БпЛА
- Несколько групп БпЛА на севере Сумской области курсом на Черниговскую.
- Несколько групп БпЛА на территории Сумской области курсом на Полтавскую.
- Группа ударных БпЛА с юга курсом на Запорожье.
Обновление по состоянию на 21:10
- Группы БпЛА в Черниговской области в юго-западном направлении.
- БпЛА на севере Киевской области курсом на запад.
- Группы БпЛА из Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской.
- Несколько групп БпЛА мимо Запорожья в направлении Днепропетровской области.
- Несколько групп БпЛА в Харьковской области в западном направлении.
- БпЛА из Днепропетровской области в сторону Кировоградской и Николаевской.
- Днепр — БпЛА с юга в направлении города!
не нехтуйте тривогою!!!
краще, на цю ніч перейдіть до укриттів.
на крайняк, ночуйте у ванних, коридорах.
бо, крємлєчмоль в сказі!!!
але, у підвальчику.
рольова гра: ми голі у підвальчику і нема світла....
все поздавав в оренду.
все розпродав.
все забудував.
Ви якось фільтруйтесь. Я на Вас не наїжджала жодного разу.