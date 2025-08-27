РУС
Атака БпЛА по Чернигову
"Шахед" упал и взорвался в Чернигове: возник пожар на предприятии, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Шахед упал в Чернигове Возник пожар на предприятии

В Чернигове упал и взорвался российский беспилотник типа "Shahed".

Об этом сообщил глава ГВА Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара "Шахеда" пожар на одном из предприятий города", - отметил он.

Также на локации, где упал шахед, прогремел еще один взрыв.

Был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно, пострадал один человек.

Шахед упал в Чернигове Возник пожар на предприятии

Обновлено

Брижинский сообщил, что по состоянию на 12:27 травмированы 2 женщины. Одна пострадавшая госпитализирована, другая отказалась от госпитализации.

вибух бпла
вибух бпла
вибух бпла
вибух бпла

Впав та вибухнув....Може пікірував,а не впав...?
27.08.2025 12:24 Ответить
випадково впав?
тай ще і вибухнув?
ніфіга собі....
27.08.2025 12:29 Ответить
Шахед цілковито виконав своє завдання. Але так не можна писати в наших ЗМІ. А "впав і вибухнув"можна писати... Це ще один з "локаційно втрачених"...
27.08.2025 12:34 Ответить
Пишіть як є: шахед в'їбав в підприємство.
27.08.2025 12:35 Ответить
Я дивлюсь, вже й в нас новояз повним ходом? Замість влучання - "впав і вибухнув", так ще й випадково точно в підприємство.
27.08.2025 12:45 Ответить
Бо ніх.... ніхто їх не збиває. Вони літають вільно як птахи😡😡😡😡
27.08.2025 12:56 Ответить
Я конєшно ізвіняюсь, але на фото двигун з пропелером не від шахеда.
27.08.2025 13:03 Ответить
Уже і у нас, хлопки, локаційно втрачені, уламки. Блазні мaвпyють кaцaпiю по повній.
27.08.2025 14:02 Ответить
«Обломкі», українське видання
27.08.2025 14:45 Ответить
 
 