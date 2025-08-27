2 472 9
"Шахед" упал и взорвался в Чернигове: возник пожар на предприятии, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж
В Чернигове упал и взорвался российский беспилотник типа "Shahed".
Об этом сообщил глава ГВА Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара "Шахеда" пожар на одном из предприятий города", - отметил он.
Также на локации, где упал шахед, прогремел еще один взрыв.
Был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно, пострадал один человек.
Обновлено
Брижинский сообщил, что по состоянию на 12:27 травмированы 2 женщины. Одна пострадавшая госпитализирована, другая отказалась от госпитализации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тай ще і вибухнув?
ніфіга собі....