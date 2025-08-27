"Шахед" упал и взорвался в Чернигове: возник пожар на предприятии, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

В Чернигове упал и взорвался российский беспилотник типа "Shahed".

Об этом сообщил глава ГВА Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара "Шахеда" пожар на одном из предприятий города", - отметил он.

Также на локации, где упал шахед, прогремел еще один взрыв.

Был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно, пострадал один человек.

Читайте: Рашисты атаковали гражданское авто FPV-дроном в Купянске: пострадали супруги

Обновлено

Брижинский сообщил, что по состоянию на 12:27 травмированы 2 женщины. Одна пострадавшая госпитализирована, другая отказалась от госпитализации.









Читайте также: Рашисты атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном в Купянске: пострадала супружеская пара