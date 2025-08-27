"Шахед" впав та вибухнув у Чернігові: виникла пожежа на підприємстві, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

У Чернігові впав та вибухнув російський безпілотник типу "Shahed".

Про це повідомив глава МВА Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста", - зазначив він.

Також на локації, де впав шахед, пролунав ще один вибух.

Було зафіксовано вибух в приватному секторі. Попередньо, постраждала одна людина

Оновлено

Брижинський повідомив, що станом на на 12:27 травмовано 2 жінки. Одна постраждала госпіталізована, друга відмовилась від госпіталізації.









Читайте: Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя