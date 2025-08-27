2 609 9
"Шахед" впав та вибухнув у Чернігові: виникла пожежа на підприємстві, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
У Чернігові впав та вибухнув російський безпілотник типу "Shahed".
Про це повідомив глава МВА Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста", - зазначив він.
Також на локації, де впав шахед, пролунав ще один вибух.
Було зафіксовано вибух в приватному секторі. Попередньо, постраждала одна людина
Оновлено
Брижинський повідомив, що станом на на 12:27 травмовано 2 жінки. Одна постраждала госпіталізована, друга відмовилась від госпіталізації.
тай ще і вибухнув?
ніфіга собі....