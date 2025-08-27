УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА по Чернігову
2 609 9

"Шахед" впав та вибухнув у Чернігові: виникла пожежа на підприємстві, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Шахед упав у Чернігові Виникла пожежа на підприємстві

У Чернігові впав та вибухнув російський безпілотник типу "Shahed". 

Про це повідомив глава МВА Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста", - зазначив він.

Також на локації, де впав шахед, пролунав ще один вибух.

Було зафіксовано вибух в приватному секторі. Попередньо, постраждала одна людина

Шахед упав у Чернігові Виникла пожежа на підприємстві

Оновлено

Брижинський повідомив, що станом на на 12:27 травмовано 2 жінки. Одна постраждала госпіталізована, друга відмовилась від госпіталізації.

вибух бпла
вибух бпла
вибух бпла
вибух бпла

Читайте: Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя

Автор: 

обстріл (30503) Чернігів (810) Шахед (1414) Чернігівська область (1008) Чернігівський район (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Впав та вибухнув....Може пікірував,а не впав...?
показати весь коментар
27.08.2025 12:24 Відповісти
випадково впав?
тай ще і вибухнув?
ніфіга собі....
показати весь коментар
27.08.2025 12:29 Відповісти
Шахед цілковито виконав своє завдання. Але так не можна писати в наших ЗМІ. А "впав і вибухнув"можна писати... Це ще один з "локаційно втрачених"...
показати весь коментар
27.08.2025 12:34 Відповісти
Пишіть як є: шахед в'їбав в підприємство.
показати весь коментар
27.08.2025 12:35 Відповісти
Я дивлюсь, вже й в нас новояз повним ходом? Замість влучання - "впав і вибухнув", так ще й випадково точно в підприємство.
показати весь коментар
27.08.2025 12:45 Відповісти
Бо ніх.... ніхто їх не збиває. Вони літають вільно як птахи😡😡😡😡
показати весь коментар
27.08.2025 12:56 Відповісти
Я конєшно ізвіняюсь, але на фото двигун з пропелером не від шахеда.
показати весь коментар
27.08.2025 13:03 Відповісти
Уже і у нас, хлопки, локаційно втрачені, уламки. Блазні мaвпyють кaцaпiю по повній.
показати весь коментар
27.08.2025 14:02 Відповісти
«Обломкі», українське видання
показати весь коментар
27.08.2025 14:45 Відповісти
 
 