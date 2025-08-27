УКР
Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя

РФ вдарила FPV по авто у Куп’янську Постраждало подружжя

Російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто у Куп'янську.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Атака відбулася близько 9:20.

Внаслідок удару FPV-дрона поранення та травми дістали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина.

Читайте: Одна людина загинула, ще дві посраждали внаслідок обстрілу Куп’янська

обстріл (30503) fpv-дрон (173) Харківська область (1523) Куп’янський район (363) Куп’янськ (867)
Падли, по пріколу тренуються на цивільних. Херсон вже закошмарили, перебрались на трасу життя - М-14, Миколаїв-Херсон.
показати весь коментар
27.08.2025 12:09 Відповісти
Воювати з цивільними це головна риса росіян.
показати весь коментар
27.08.2025 12:35 Відповісти
 
 