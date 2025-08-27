Рашисти атакували цивільне авто FPV-дроном у Куп’янську: постраждало подружжя
Російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто у Куп'янську.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
Атака відбулася близько 9:20.
Внаслідок удару FPV-дрона поранення та травми дістали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина.
