Рашисты атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном в Купянске: пострадала супружеская пара
Российские войска атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Атака произошла около 9:20.
Вследствие удара FPV-дрона ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.
