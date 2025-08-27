РУС
Рашисты атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном в Купянске: пострадала супружеская пара

РФ ударила FPV по авто в Купянске Пострадала супружеская пара

Российские войска атаковали FPV-дроном гражданское авто в Купянске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Атака произошла около 9:20.

Вследствие удара FPV-дрона ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Читайте: Один человек погиб, еще два пострадали в результате обстрела Купянска

Падли, по пріколу тренуються на цивільних. Херсон вже закошмарили, перебрались на трасу життя - М-14, Миколаїв-Херсон.
27.08.2025 12:09 Ответить
Воювати з цивільними це головна риса росіян.
27.08.2025 12:35 Ответить
 
 