РУС
Обстрелы Купянска
Один человек погиб, еще два пострадали в результате обстрела Купянска

Последствия российского обстрела Купянска 24 августа

24 августа около 16:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Купянск.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попаданий погибла 82-летняя женщина, которая в момент удара находилась возле подъезда собственного дома. Также пострадали две жительницы: 35-летняя женщина получила взрывные ранения, 83-летняя - острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Россияне убили двух человек и пятерых ранили за сутки на Харьковщине

