Новини Обстріли Куп’янська
Одна людина загинула, ще дві посраждали внаслідок обстрілу Куп’янська

Наслідки російського обстрілу Куп’янська 24 серпня

24 серпня близько 16:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ.

Про це пише пресслужба Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок влучань загинула 82-річна жінка, яка в момент удару перебувала біля підʼїзду власного будинку. Також постраждали дві мешканки: 35-річна жінка отримала вибухові поранення, 83-річна - гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

обстріл (30471) жертви (1881) Харківська область (1508) Куп’янський район (360) Куп’янськ (865) війна в Україні (5833)
