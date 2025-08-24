Одна людина загинула, ще дві посраждали внаслідок обстрілу Куп’янська
24 серпня близько 16:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ.
Про це пише пресслужба Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок влучань загинула 82-річна жінка, яка в момент удару перебувала біля підʼїзду власного будинку. Також постраждали дві мешканки: 35-річна жінка отримала вибухові поранення, 83-річна - гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.
