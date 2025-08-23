Росіяни вбили двох людей і п’ятьох поранили за добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали", - зазначив він.

Так, у м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.



Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу "Молнія";

2 БпЛА (тип встановлюється).

Також читайте: Рашисти завдали ударів по Куп’янську: дві людини загинули, ще четверо постраждали

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);

у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зумисне убили літню жінку, яка йшла дорогою із сумкою-"кравчучкою" у напрямку Котлярівки на Харківщині. ВIДЕО