Росіяни вбили двох людей і п’ятьох поранили за добу на Харківщині
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали", - зазначив він.
Так, у м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);
- у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).
