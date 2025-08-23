УКР
Росіяни вбили двох людей і п’ятьох поранили за добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали", - зазначив він.

Так, у м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).

