Окупанти зумисне убили літню жінку, яка йшла дорогою із сумкою-"кравчучкою" у напрямку Котлярівки на Харківщині. ВIДЕО
Окупанти зумисне убили літню жінку, яка із сумкою-"кравчучкою" рухалася дорогою у напрямку Котлярівки на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин загарбників, опублікований у соцмережах.
На записі видно, що росіяни спочатку поранили жінку зі стрілецької зброї, потім обстрілювали її із міномета і, врешті, убили дроном-камікадзе.
"Куп'янський напрямок, дорога на Котлярівку. Українська аеророзвідка фіксує черговий військовий злочин російських нацистів, які атакували цивільну літню жінку. Спочатку по ній відкрили вогонь зі стрілецької зброї та міномета, а згодом добили FPV-дроном. Виконавці - дроноводи з російського підрозділу БПЛА "Судний день", який називає себе "елітним"", - зазначає у коментарі автор публікації.
" Я вижу Путін хорошій парень і хочет міра" - будь-який республіканець
"РФ не робить нічого поганого лиш захищає свої інтереси" - Венс і Китай
Котлярівка вже окупована орками
Нещасна жінка рухалась у їх сторону.
навіть після попадання дрону вона ще рухалась - страшна смерть.
опаленням. Це все не для бабушєк! А для еліти - учасників СВО. І вони своє видеруть з горла бабушєк і дєдушєк. Звісно якщо повернуться... То ж хай виживші рашисти повертаються і перетворюють ********* в пекло на землі... Як то кажуть "карма **** зла..."
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев