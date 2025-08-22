УКР
Окупанти зумисне убили літню жінку, яка йшла дорогою із сумкою-"кравчучкою" у напрямку Котлярівки на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти зумисне убили літню жінку, яка із сумкою-"кравчучкою" рухалася дорогою у напрямку Котлярівки на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин загарбників, опублікований у соцмережах.

На записі видно, що росіяни спочатку поранили жінку зі стрілецької зброї, потім обстрілювали її із міномета і, врешті, убили дроном-камікадзе.

"Куп'янський напрямок, дорога на Котлярівку. Українська аеророзвідка фіксує черговий військовий злочин російських нацистів, які атакували цивільну літню жінку. Спочатку по ній відкрили вогонь зі стрілецької зброї та міномета, а згодом добили FPV-дроном. Виконавці - дроноводи з російського підрозділу БПЛА "Судний день", який називає себе "елітним"", - зазначає у коментарі автор публікації.

армія рф (18514) вбивство (3154) Харківська область (1499) Куп’янський район (355) Котлярівка (1)
+16
"украинці всегда нам білі братскім народом" - Лавров, Путін і будь-який рузкій
" Я вижу Путін хорошій парень і хочет міра" - будь-який республіканець
"РФ не робить нічого поганого лиш захищає свої інтереси" - Венс і Китай
22.08.2025 14:10 Відповісти
+12
які ж вони виродки,покажіть це дебілу венсу,хоча про що я у них все життя це бабло,популярність,влада,та ігри з долями інших.....еліта розвиненої цивілізації з хижим оскалом
22.08.2025 14:15 Відповісти
+2
А Хлопців наших, на кого обмінювати тоді?? Будеш назад викопувати??
22.08.2025 14:35 Відповісти
рухалася дорогою у напрямку Котлярівки на Харківщині.

Котлярівка вже окупована орками
Нещасна жінка рухалась у їх сторону.
навіть після попадання дрону вона ще рухалась - страшна смерть.

.
22.08.2025 14:19 Відповісти
😢
22.08.2025 14:29 Відповісти
а вы кто ???(( если вы это все видите и знаете и один хххх их берете в плен !!!! кто вы ????(((( я бы их живьем закапывал !!! живьем !!!(((
22.08.2025 14:28 Відповісти
А Хлопців наших, на кого обмінювати тоді?? Будеш назад викопувати??

22.08.2025 14:35 Відповісти
22.08.2025 14:35 Відповісти
Спіймайте та закопайте. Ніхто не буде проти. Але в полоні тисячі українців...

22.08.2025 14:35 Відповісти
22.08.2025 14:35 Відповісти
а як вона з дороги в траву пересчкочила?
22.08.2025 14:54 Відповісти
і де там міномет?
22.08.2025 14:55 Відповісти
Дуже б хотілось щоб дронщиків тієї групи знищили. Але, якщо подумати то ... такі виродки коли повернуться приймуть активну участь у розвалі федерації і громадянській війні. Бабушкі русні не потрібні бо їх потрібно утримувати - пенсія, лікування, догляд, комуналка і харчування з
опаленням. Це все не для бабушєк! А для еліти - учасників СВО. І вони своє видеруть з горла бабушєк і дєдушєк. Звісно якщо повернуться... То ж хай виживші рашисти повертаються і перетворюють ********* в пекло на землі... Як то кажуть "карма **** зла..."
22.08.2025 14:56 Відповісти
Цікаво, а у куйла дзеркало є? Чи воно дивиться, тому казковому ... у очі , який наказав стріляти у жінок та дітей? Воно хрюкало ще при Кучмі?

22.08.2025 15:19 Відповісти
22.08.2025 15:19 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
22.08.2025 15:29 Відповісти
..ну що, ждуни..??- всмоктуйте, це ваша перспектива...((
22.08.2025 16:25 Відповісти
"Рускіє тоже люді". Чи як воно там бекало? А в принципі, нічого страшного, то ж якась хахлушка, не мама Римма.

22.08.2025 16:31 Відповісти
22.08.2025 16:31 Відповісти
 
 