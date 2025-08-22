Окупанти зумисне убили літню жінку, яка йшла дорогою із сумкою-"кравчучкою" у напрямку Котлярівки на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти зумисне убили літню жінку, яка із сумкою-"кравчучкою" рухалася дорогою у напрямку Котлярівки на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин загарбників, опублікований у соцмережах.

На записі видно, що росіяни спочатку поранили жінку зі стрілецької зброї, потім обстрілювали її із міномета і, врешті, убили дроном-камікадзе.

"Куп'янський напрямок, дорога на Котлярівку. Українська аеророзвідка фіксує черговий військовий злочин російських нацистів, які атакували цивільну літню жінку. Спочатку по ній відкрили вогонь зі стрілецької зброї та міномета, а згодом добили FPV-дроном. Виконавці - дроноводи з російського підрозділу БПЛА "Судний день", який називає себе "елітним"", - зазначає у коментарі автор публікації.

