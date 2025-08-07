УКР
Російський дрон-камікадзе над Покровськом вичікує у повітрі та атакує жінку в білому вбранні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський дрон-камікадзе атакує цивільну жінку в Покровську на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що оператор-окупант довго вичікував свою жертву.

"FPV-дрон зависає над житловим кварталом Покровська Донецької області, вишукуючи жертву. Зрештою, цілеспрямовано б'є по цивільній жінці, одягненій у біле. Сплутати з військовими її було неможливо. Росіяни навіть не приховують свої злочини, а навпаки пишаються своїми "досягненнями", регулярно викладаючи їх в мережу", - зазначає у коментарі автор публікації.

А Європа і сша мріють вже пошвидше з вбивцями сісти за стіл і поцілуватись взасос.
07.08.2025 11:27 Відповісти
Нажаль, зло перемагає добро. Нажаль в Україні велика кількість народу за зло, яке приносить окупант, велика кількість ходить в моссекту, яка благословляє зло. Але , то є тимчасово, рано чи пізно добро переможе і все стане на свої місця!
07.08.2025 11:57 Відповісти
а что лучше пусть дальше убивают? а сам лично в какой бригаде служишь? диванной?
07.08.2025 12:21 Відповісти
Трамп і з цього приводу проведе "дуже хорошу розмову" з ******?
07.08.2025 11:32 Відповісти
Ждуни не повірять...
07.08.2025 11:32 Відповісти
Дочекалася своїх
07.08.2025 11:40 Відповісти
Це треба показувати зеленському цілодобово!
07.08.2025 11:51 Відповісти
Ви гадаєте йому це буде цікаво?
07.08.2025 12:33 Відповісти
Наверное практиканты из одного богом обиженного народа. Учатся убивать цивильных чтобы дома у себя потом повторять.
07.08.2025 13:27 Відповісти
 
 