Російський дрон-камікадзе над Покровськом вичікує у повітрі та атакує жінку в білому вбранні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський дрон-камікадзе атакує цивільну жінку в Покровську на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що оператор-окупант довго вичікував свою жертву.

"FPV-дрон зависає над житловим кварталом Покровська Донецької області, вишукуючи жертву. Зрештою, цілеспрямовано б'є по цивільній жінці, одягненій у біле. Сплутати з військовими її було неможливо. Росіяни навіть не приховують свої злочини, а навпаки пишаються своїми "досягненнями", регулярно викладаючи їх в мережу", - зазначає у коментарі автор публікації.

