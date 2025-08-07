Російський дрон-камікадзе над Покровськом вичікує у повітрі та атакує жінку в білому вбранні. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський дрон-камікадзе атакує цивільну жінку в Покровську на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що оператор-окупант довго вичікував свою жертву.
"FPV-дрон зависає над житловим кварталом Покровська Донецької області, вишукуючи жертву. Зрештою, цілеспрямовано б'є по цивільній жінці, одягненій у біле. Сплутати з військовими її було неможливо. Росіяни навіть не приховують свої злочини, а навпаки пишаються своїми "досягненнями", регулярно викладаючи їх в мережу", - зазначає у коментарі автор публікації.
