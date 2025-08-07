Екскерівник СІЗО Таганрога особисто давав накази катувати журналістку Вікторію Рощину, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили хронологію утримання в російському СІЗО української журналістки.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, йдеться про журналістку Вікторію Рощину, яку було закатовано у полоні РФ.

Так, за даними поліції, екскерівник СІЗО у Таганрозі особисто віддав накази її катувати.

За час його керівництва у СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області було організовано систему репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами.

Після затримання Рощиної військовими РФ її було етаповано до цього ізолятора.

"Там вона зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни катували українську журналістку Рощину, частину органів вийняли, щоб приховати жорстокі сліди катувань, - Офіс Генпрокурора

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку та сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України, задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.

"Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку. Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів", - зазначили у Нацполіції.

Наразі ексочільнику СІЗО повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



















Також читайте: Нардепи підтримали присвоєння вбитій журналістці Рощиній звання Героя України

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тілі вбитої в полоні РФ журналістки Рощиної знайшли нові сліди тортур, - Офіс генпрокурора