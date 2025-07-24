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Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
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На тілі вбитої в полоні РФ журналістки Рощиної знайшли нові сліди тортур, - Офіс генпрокурора

Вікторія Рощина: на тілі журналістки знайшли нові сліди катувань

Судово-медична експертиза тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, виявила нові сліди катувань, про які раніше не повідомляли.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Експертиза була проведена 9 липня Головним бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я.

Вона виявила, що Вікторія Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

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Раніше було відомо про садна й крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро. 

Попри додаткові дані, встановити причини смерті Вікторії досі не вдалося. 

Як повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, на момент проведення експертизи тіло Вікторії перебувало у стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що унеможливило визначення причини смерті та її зв’язку з отриманими ушкодженнями.

Тіло Вікторії передали в Україну у стані "глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття".

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У тіла загиблої журналістки також відбирали біологічні зразки французькі експерти. Але результатів їхніх досліджень ще немає.

В Україні триває проведення ще однієї експертизи — судової медико-криміналістичної.

У межах справи за фактом незаконного утримання і вбивства на території Росії української журналістки правоохоронці допитали низку свідків про обставини перебування Рощиної в місцях несвободи на території Росії, зокрема у слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Автор: 

полон (1616) катування (622) Офіс Генпрокурора (3344) Рощина Вікторія (31)


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Топ коментарі
+18
Боже, сердца разрывается - через какие муки прошла эта девочка
Надо добиваться ,чтобы был введен АКТ РОЩИНОЙ
По аналогии с АКТОМ МАГНИЦКОГО
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24.07.2025 20:17 Відповісти
+10
Назвати їх тварюками -мало, уявити ,що відчувають рідні -сердце просто розривається ...
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24.07.2025 20:23 Відповісти
+5
смерть катам-рашистам
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24.07.2025 20:24 Відповісти
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Боже, сердца разрывается - через какие муки прошла эта девочка
Надо добиваться ,чтобы был введен АКТ РОЩИНОЙ
По аналогии с АКТОМ МАГНИЦКОГО
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24.07.2025 20:17 Відповісти
Джихад , який знищує твоїх кацапів?
Ти вже тут третій день бан отримаєш, і знову реєструєшся і починаєш нести тут свою кацапську мантру.
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24.07.2025 21:02 Відповісти
на той час в Києві не було навіть нормальних воріт
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24.07.2025 20:45 Відповісти
Назвати їх тварюками -мало, уявити ,що відчувають рідні -сердце просто розривається ...
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24.07.2025 20:23 Відповісти
Кацап в бан.
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24.07.2025 21:03 Відповісти
Вони Aliens, тварюки в людській подобі.
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24.07.2025 22:08 Відповісти
смерть катам-рашистам
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24.07.2025 20:24 Відповісти
вгамуйтеся, Пєтя. Випмйте валеріанки
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24.07.2025 20:47 Відповісти
Прицюцьку, ти за свою "Блєдую Моль", він же "Окурок", він же "Пєдофіл" переживай, а не за джихадистів, коли вони роблять намаз в центрі мацкви.
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24.07.2025 21:04 Відповісти
Твоєї черги, кацап.
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24.07.2025 21:04 Відповісти
Кацапи це нелюди,справжні андрофаги,тільки повна ізоляція від Світу або максимальне знищення цієї падалі інших варіантів і людства не має.
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24.07.2025 20:40 Відповісти
Кацапи це ******* нацисти. Такого режиму який існує в тих місцях де утримують українських військовополонених навіть близько не було в Аушвіці, Бухенвальді, Собіборі. Кацапи це дикі азіати. Навіть нацисти не опускались до такого як кацапи. Хоча ... азіати (японці) в застосуванні звірств перевершили всіх у Другій Світовій. І коли хтось дивується чому Штати застосували ЯО наприкінці війни, то таким варто ознайомитись з тим що витворяли японці на окупованих територіях і як вони ставились до військовополонених...
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24.07.2025 20:41 Відповісти
Чому не пишуть,чим займалась вона до полону?
А гостро критикувала ермака,в Харкові.
Зв'язку немає ніякого зі вбивством в полоні?
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24.07.2025 20:51 Відповісти
Зацініть як кацапня стрілки переводить. Класика...
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24.07.2025 21:25 Відповісти
Обов'язково треба українським спец службам десь в рашкі або в будь який країні спіймати кілька кацапських журналістів-пропагандонів і замучити їх.
Кожен кацап повинен відчувати , що відплата десь близько.
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24.07.2025 20:58 Відповісти
Московські кати, прутіна-матвієнко, убивають Українців, з 2014 року!!
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24.07.2025 21:10 Відповісти
 
 