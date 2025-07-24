На тілі вбитої в полоні РФ журналістки Рощиної знайшли нові сліди тортур, - Офіс генпрокурора
Судово-медична експертиза тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, виявила нові сліди катувань, про які раніше не повідомляли.
Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит видання LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Експертиза була проведена 9 липня Головним бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я.
Вона виявила, що Вікторія Рощина мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.
Раніше було відомо про садна й крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро.
Попри додаткові дані, встановити причини смерті Вікторії досі не вдалося.
Як повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, на момент проведення експертизи тіло Вікторії перебувало у стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що унеможливило визначення причини смерті та її зв’язку з отриманими ушкодженнями.
Тіло Вікторії передали в Україну у стані "глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття".
У тіла загиблої журналістки також відбирали біологічні зразки французькі експерти. Але результатів їхніх досліджень ще немає.
В Україні триває проведення ще однієї експертизи — судової медико-криміналістичної.
У межах справи за фактом незаконного утримання і вбивства на території Росії української журналістки правоохоронці допитали низку свідків про обставини перебування Рощиної в місцях несвободи на території Росії, зокрема у слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
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Надо добиваться ,чтобы был введен АКТ РОЩИНОЙ
По аналогии с АКТОМ МАГНИЦКОГО
Ти вже тут третій день бан отримаєш, і знову реєструєшся і починаєш нести тут свою кацапську мантру.
А гостро критикувала ермака,в Харкові.
Зв'язку немає ніякого зі вбивством в полоні?
Кожен кацап повинен відчувати , що відплата десь близько.