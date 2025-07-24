На теле убитой в плену РФ журналистки Рощиной нашли новые следы пыток, - Офис генпрокурора

Судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной обнаружила новые следы пыток, о которых ранее не сообщалось.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Экспертиза была проведена 9 июля Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения.

Она обнаружила, что Виктория Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.

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Ранее было известно о ссадинах и кровоизлияниях на разных частях тела и сломанном ребре.

Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти Виктории до сих пор не удалось.

Как сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, на момент проведения экспертизы тело Виктории находилось в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что сделало невозможным определение причины смерти и ее связи с полученными повреждениями.

Тело Виктории передали в Украину в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

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У тела погибшей журналистки также отбирали биологические образцы французские эксперты. Но результатов их исследований еще нет.

В Украине продолжается проведение еще одной экспертизы - судебной медико-криминалистической.

В рамках дела по факту незаконного удержания и убийства на территории России украинской журналистки правоохранители допросили ряд свидетелей об обстоятельствах пребывания Рощиной в местах несвободы на территории России, в частности в следственном изоляторе №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.