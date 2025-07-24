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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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На теле убитой в плену РФ журналистки Рощиной нашли новые следы пыток, - Офис генпрокурора

Виктория Рощина: на теле журналистки обнаружили новые следы пыток

Судебно-медицинская экспертиза тела погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной обнаружила новые следы пыток, о которых ранее не сообщалось.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Экспертиза была проведена 9 июля Главным бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения.

Она обнаружила, что Виктория Рощина имела травму шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височной области, правого плеча и голеней, ссадину левой стопы.

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Ранее было известно о ссадинах и кровоизлияниях на разных частях тела и сломанном ребре.

Несмотря на дополнительные данные, установить причины смерти Виктории до сих пор не удалось.

Как сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, на момент проведения экспертизы тело Виктории находилось в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что сделало невозможным определение причины смерти и ее связи с полученными повреждениями.

Тело Виктории передали в Украину в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

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У тела погибшей журналистки также отбирали биологические образцы французские эксперты. Но результатов их исследований еще нет.

В Украине продолжается проведение еще одной экспертизы - судебной медико-криминалистической.

В рамках дела по факту незаконного удержания и убийства на территории России украинской журналистки правоохранители допросили ряд свидетелей об обстоятельствах пребывания Рощиной в местах несвободы на территории России, в частности в следственном изоляторе №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

плен (2664) пытки (857) Офис Генпрокурора (2552) Рощина Виктория (31)


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Топ комментарии
+12
Боже, сердца разрывается - через какие муки прошла эта девочка
Надо добиваться ,чтобы был введен АКТ РОЩИНОЙ
По аналогии с АКТОМ МАГНИЦКОГО
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24.07.2025 20:17 Ответить
+8
Назвати їх тварюками -мало, уявити ,що відчувають рідні -сердце просто розривається ...
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24.07.2025 20:23 Ответить
+5
смерть катам-рашистам
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24.07.2025 20:24 Ответить
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Боже, сердца разрывается - через какие муки прошла эта девочка
Надо добиваться ,чтобы был введен АКТ РОЩИНОЙ
По аналогии с АКТОМ МАГНИЦКОГО
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24.07.2025 20:17 Ответить
Джихад , який знищує твоїх кацапів?
Ти вже тут третій день бан отримаєш, і знову реєструєшся і починаєш нести тут свою кацапську мантру.
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24.07.2025 21:02 Ответить
на той час в Києві не було навіть нормальних воріт
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24.07.2025 20:45 Ответить
Назвати їх тварюками -мало, уявити ,що відчувають рідні -сердце просто розривається ...
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24.07.2025 20:23 Ответить
Кацап в бан.
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24.07.2025 21:03 Ответить
смерть катам-рашистам
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24.07.2025 20:24 Ответить
вгамуйтеся, Пєтя. Випмйте валеріанки
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24.07.2025 20:47 Ответить
Прицюцьку, ти за свою "Блєдую Моль", він же "Окурок", він же "Пєдофіл" переживай, а не за джихадистів, коли вони роблять намаз в центрі мацкви.
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24.07.2025 21:04 Ответить
Твоєї черги, кацап.
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24.07.2025 21:04 Ответить
Кацапи це нелюди,справжні андрофаги,тільки повна ізоляція від Світу або максимальне знищення цієї падалі інших варіантів і людства не має.
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24.07.2025 20:40 Ответить
Кацапи це ******* нацисти. Такого режиму який існує в тих місцях де утримують українських військовополонених навіть близько не було в Аушвіці, Бухенвальді, Собіборі. Кацапи це дикі азіати. Навіть нацисти не опускались до такого як кацапи. Хоча ... азіати (японці) в застосуванні звірств перевершили всіх у Другій Світовій. І коли хтось дивується чому Штати застосували ЯО наприкінці війни, то таким варто ознайомитись з тим що витворяли японці на окупованих територіях і як вони ставились до військовополонених...
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24.07.2025 20:41 Ответить
Чому не пишуть,чим займалась вона до полону?
А гостро критикувала ермака,в Харкові.
Зв'язку немає ніякого зі вбивством в полоні?
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24.07.2025 20:51 Ответить
Зацініть як кацапня стрілки переводить. Класика...
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24.07.2025 21:25 Ответить
Обов'язково треба українським спец службам десь в рашкі або в будь який країні спіймати кілька кацапських журналістів-пропагандонів і замучити їх.
Кожен кацап повинен відчувати , що відплата десь близько.
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24.07.2025 20:58 Ответить
Московські кати, прутіна-матвієнко, убивають Українців, з 2014 року!!
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24.07.2025 21:10 Ответить
 
 