РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
3 640 8

Российский дрон-камикадзе над Покровском выжидает в воздухе и атакует женщину в белом платье. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский дрон-камикадзе атакует гражданскую женщину в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что оператор-оккупант долго выжидал свою жертву.

"FPV-дрон зависает над жилым кварталом Покровска Донецкой области, выискивая жертву. В конце концов, целенаправленно бьет по гражданской женщине, одетой в белое. Спутать с военными ее было невозможно. Россияне даже не скрывают свои преступления, а наоборот гордятся своими "достижениями", регулярно выкладывая их в сеть", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель СИЗО Таганрога лично давал приказы пытать журналистку Викторию Рощину, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20224) Донецкая область (10411) Покровск (722) военные преступления (1490) Покровский район (841)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Європа і сша мріють вже пошвидше з вбивцями сісти за стіл і поцілуватись взасос.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:27 Ответить
Нажаль, зло перемагає добро. Нажаль в Україні велика кількість народу за зло, яке приносить окупант, велика кількість ходить в моссекту, яка благословляє зло. Але , то є тимчасово, рано чи пізно добро переможе і все стане на свої місця!
показать весь комментарий
07.08.2025 11:57 Ответить
а что лучше пусть дальше убивают? а сам лично в какой бригаде служишь? диванной?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:21 Ответить
Трамп і з цього приводу проведе "дуже хорошу розмову" з ******?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:32 Ответить
Ждуни не повірять...
показать весь комментарий
07.08.2025 11:32 Ответить
Дочекалася своїх
показать весь комментарий
07.08.2025 11:40 Ответить
Це треба показувати зеленському цілодобово!
показать весь комментарий
07.08.2025 11:51 Ответить
Ви гадаєте йому це буде цікаво?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:33 Ответить
 
 