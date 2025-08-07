Российский дрон-камикадзе над Покровском выжидает в воздухе и атакует женщину в белом платье. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский дрон-камикадзе атакует гражданскую женщину в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что оператор-оккупант долго выжидал свою жертву.

"FPV-дрон зависает над жилым кварталом Покровска Донецкой области, выискивая жертву. В конце концов, целенаправленно бьет по гражданской женщине, одетой в белое. Спутать с военными ее было невозможно. Россияне даже не скрывают свои преступления, а наоборот гордятся своими "достижениями", регулярно выкладывая их в сеть", - отмечает в комментарии автор публикации.

