Экс-начальник СИЗО Таганрога лично давал приказы пытать журналистку Викторию Рощину, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители установили хронологию содержания в российском СИЗО украинской журналистки.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, речь идет о журналистке Виктории Рощиной, которая была замучена в плену РФ.
В частности, по данным полиции, экс-руководитель СИЗО в Таганроге лично отдал приказы ее пытать.
За время его руководства в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами.
После задержания Рощиной военными РФ она была этапирована в этот изолятор.
"Там она подверглась системным пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище, а также была лишена возможности спать или сидеть днем. Кроме этого, применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения", - говорится в сообщении.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска и содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины, задокументировали обстоятельства преступления, собрали показания свидетелей, восстановили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали нарушения международного гуманитарного права.
"Расследование доказало, что эти преступления были организованы умышленно: начальник СИЗО лично отдавал приказы подчиненным по применению физического и морального давления на журналистку. Осознавая ее гражданский статус и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров", - отметили в Нацполиции.
Сейчас экс-главе СИЗО сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
