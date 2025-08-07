Экс-начальник СИЗО Таганрога лично давал приказы пытать журналистку Викторию Рощину, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители установили хронологию содержания в российском СИЗО украинской журналистки.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, речь идет о журналистке Виктории Рощиной, которая была замучена в плену РФ.

В частности, по данным полиции, экс-руководитель СИЗО в Таганроге лично отдал приказы ее пытать.

За время его руководства в СИЗО №2 г. Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с незаконно удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами.

После задержания Рощиной военными РФ она была этапирована в этот изолятор.

"Там она подверглась системным пыткам, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище, а также была лишена возможности спать или сидеть днем. Кроме этого, применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения", - говорится в сообщении.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска и содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины, задокументировали обстоятельства преступления, собрали показания свидетелей, восстановили хронологию незаконного перемещения и содержания потерпевшей, а также зафиксировали нарушения международного гуманитарного права.

"Расследование доказало, что эти преступления были организованы умышленно: начальник СИЗО лично отдавал приказы подчиненным по применению физического и морального давления на журналистку. Осознавая ее гражданский статус и защиту, гарантированную международным гуманитарным правом, он сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров", - отметили в Нацполиции.

Сейчас экс-главе СИЗО сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



















Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

