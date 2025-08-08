Зрадник, танкіст армії РФ із Луганська Костін зізнається у воєнних злочинах: " В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном два человека, в другом три". ВIДЕО
Зрадник із Луганська, який у складі танкового екіпажу армії РФ штурмував Попасну на Луганщині, записав відео, у якому зізнається у скоєнні воєнних злочинів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозізнання злочинця опубліковане у соцмережах. За його словами він особисто пострілами із танка знищив два житлових будинки, у яких перебувало щонайменше п'ятеро мирних мешканців міста.
"Військовослужбовець ЗС РФ Віталій Костін - луганчанин, зрадник України, командир 1-го взводу 4-ї роти танкового батальйону. Зізнається у скоєнні військових злочинів. Розповідає, як армія РФ знищувала місто Попасна. За його словами, він особисто відкривав вогонь з танку по будинках з мирними мешканцями", - зазначає у коментарі автор публікації.
