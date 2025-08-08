УКР
Зрадник, танкіст армії РФ із Луганська Костін зізнається у воєнних злочинах: " В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном два человека, в другом три". ВIДЕО

Зрадник із Луганська, який у складі танкового екіпажу армії РФ штурмував Попасну на Луганщині, записав відео, у якому зізнається у скоєнні воєнних злочинів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозізнання злочинця опубліковане у соцмережах. За його словами він особисто пострілами із танка знищив два житлових будинки, у яких перебувало щонайменше п'ятеро мирних мешканців міста.

"Військовослужбовець ЗС РФ Віталій Костін - луганчанин, зрадник України, командир 1-го взводу 4-ї роти танкового батальйону. Зізнається у скоєнні військових злочинів. Розповідає, як армія РФ знищувала місто Попасна. За його словами, він особисто відкривав вогонь з танку по будинках з мирними мешканцями", - зазначає у коментарі автор публікації.

Явка з повинною для Гааги
08.08.2025 12:15 Відповісти
Я завжди казав , що на Донбасі вивели якусь особливу породу виродків ( нехай пробочать нормальні люди , які там мешкали і втратили все ) - вони запросили вбивць до себе додому , в такі , як це чмо , почали вбивати сусідів і руйнувати свої ж домівки .
08.08.2025 12:41 Відповісти
Який «сміливець»!!!сам на сам з беззбройними!!!
08.08.2025 12:59 Відповісти
Та хіба він один такий - шо злетів з котушок
08.08.2025 12:13 Відповісти
А шо ви хтiли , таких по голiвцi гладити. так ви б вiд них правди не дiждалися i до святого проi.у...
08.08.2025 14:26 Відповісти
Явка з повинною для Гааги
08.08.2025 12:15 Відповісти
Я завжди казав , що на Донбасі вивели якусь особливу породу виродків ( нехай пробочать нормальні люди , які там мешкали і втратили все ) - вони запросили вбивць до себе додому , в такі , як це чмо , почали вбивати сусідів і руйнувати свої ж домівки .
08.08.2025 12:41 Відповісти
А вони там чекали "нашіх мальчіков асвсбадітєлєй"...
08.08.2025 12:52 Відповісти
**** пропагандистская, чтоб тебе в хату авибомба *******...
08.08.2025 13:57 Відповісти
Не розумiв, хто з вас , чи обидва, - кацапський провокатор
08.08.2025 14:22 Відповісти
Гнида!!!!
08.08.2025 12:52 Відповісти
Який «сміливець»!!!сам на сам з беззбройними!!!
08.08.2025 12:59 Відповісти
Mабудь, вигрiб добряче по .ездаку, шо на правду пробило манкурта.
08.08.2025 14:20 Відповісти
 
 