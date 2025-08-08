РУС
Предатель, танкист армии РФ из Луганска Костин признается в военных преступлениях: "В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном - два человека, в другом - три". ВИДЕО

Предатель из Луганска, который в составе танкового экипажа армии РФ штурмовал Попасную на Луганщине, записал видео, в котором признается в совершении военных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеопризнание преступника опубликовано в соцсетях. По его словам он лично выстрелами из танка уничтожил два жилых дома, в которых находилось, по меньшей мере, пятеро мирных жителей города.

"Военнослужащий ВС РФ Виталий Костин - луганчанин, предатель Украины, командир 1-го взвода 4-й роты танкового батальона. Признается в совершении военных преступлений. Рассказывает, как армия РФ уничтожала город Попасную. По его словам, он лично открывал огонь из танка по домам с мирными жителями", - отмечает в комментарии автор публикации.

Та хіба він один такий - шо злетів з котушок
08.08.2025 12:13 Ответить
Явка з повинною для Гааги
08.08.2025 12:15 Ответить
Я завжди казав , що на Донбасі вивели якусь особливу породу виродків ( нехай пробочать нормальні люди , які там мешкали і втратили все ) - вони запросили вбивць до себе додому , в такі , як це чмо , почали вбивати сусідів і руйнувати свої ж домівки .
08.08.2025 12:41 Ответить
А вони там чекали "нашіх мальчіков асвсбадітєлєй"...
08.08.2025 12:52 Ответить
**** пропагандистская, чтоб тебе в хату авибомба *******...
08.08.2025 13:57 Ответить
Гнида!!!!
08.08.2025 12:52 Ответить
Який «сміливець»!!!сам на сам з беззбройними!!!
08.08.2025 12:59 Ответить
 
 