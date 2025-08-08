Предатель, танкист армии РФ из Луганска Костин признается в военных преступлениях: "В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном - два человека, в другом - три". ВИДЕО

Предатель из Луганска, который в составе танкового экипажа армии РФ штурмовал Попасную на Луганщине, записал видео, в котором признается в совершении военных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеопризнание преступника опубликовано в соцсетях. По его словам он лично выстрелами из танка уничтожил два жилых дома, в которых находилось, по меньшей мере, пятеро мирных жителей города.

"Военнослужащий ВС РФ Виталий Костин - луганчанин, предатель Украины, командир 1-го взвода 4-й роты танкового батальона. Признается в совершении военных преступлений. Рассказывает, как армия РФ уничтожала город Попасную. По его словам, он лично открывал огонь из танка по домам с мирными жителями", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон-камикадзе над Покровском выжидает в воздухе и атакует женщину в белом наряде. ВИДЕО