Полоненого окупанта Кулікова, який вбив цивільних під Куп’янськом, засудили до довічного, - СБУ

21-річного російського військовополоненого Артема Кулікова, який розстріляв двох цивільних на Харківщині, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У жовтні 2024 року Сили оборони України взяли його у полон під час боїв на Куп'янському напрямку.

21-річний Куліков воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ.

"До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки. Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини", - йдеться в повідомленні.

Під час спроб окупації одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій.

Рашисти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони.

"Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці. На допиті рашист дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України", - зазначили в СБУ.

Колегія суддів визнала Кулікова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

