Полоненого окупанта Кулікова, який вбив цивільних під Куп’янськом, засудили до довічного, - СБУ

Вирок полоненому окупанту Кулікову Довічне позбавлення волі

21-річного російського військовополоненого Артема Кулікова, який розстріляв двох цивільних на Харківщині, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У жовтні 2024 року Сили оборони України взяли його у полон під час боїв на Куп'янському напрямку.

Читайте також: Рашист розстріляв цивільного в Удачному на Донеччині: розпочато розслідування

21-річний Куліков воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ.

"До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки. Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини", - йдеться в повідомленні.

Під час спроб окупації одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій.

Дивіться також: Зрадник, танкіст армії РФ із Луганська Костін зізнається у воєнних злочинах: " В Попасной я лично ехал по улице и ложил в домики. В одном два человека, в другом три". ВIДЕО

Рашисти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони.

"Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці. На допиті рашист дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України", - зазначили в СБУ.

Колегія суддів визнала Кулікова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Читайте: 19 окупантів отримали вироки за сексуальне насильство від початку повномасштабної війни, ще 87 особам повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

армія рф (18458) вирок (1121) СБУ (13247) довічне ув’язнення (50) воєнні злочини (1922) Харківська область (1460) Куп’янський район (350)
Топ коментарі
+14
Надеюсь он "осознает" свою вину, и сам повесится в камере. Со связанными сзади руками, заточкой в спине и обугленными пятками (всё сам)
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
+6
на слідуючий обмін його обміняють. зе-лідор краще посадить того мужика, що партизанив під Черніговом в 2022р.
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
+5
Маю надію, що на зоні цьому півню розірвуть дишло на британський прапор...
показати весь коментар
14.08.2025 13:15 Відповісти
Надеюсь он "осознает" свою вину, и сам повесится в камере. Со связанными сзади руками, заточкой в спине и обугленными пятками (всё сам)
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
Ще монтажною піною самозадується та прокотиться по болгарці...
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
Маю надію, що на зоні цьому півню розірвуть дишло на британський прапор...
показати весь коментар
14.08.2025 13:15 Відповісти
Його б корисніше було зарізати нагуй!
показати весь коментар
14.08.2025 13:15 Відповісти
Це дуже швидко, а воно повинно відчувати весь цей кайф довго та якісно, бажано в прямому етері...
показати весь коментар
14.08.2025 13:19 Відповісти
на слідуючий обмін його обміняють. зе-лідор краще посадить того мужика, що партизанив під Черніговом в 2022р.
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
максимум на що можу погодитись - годувати місяць за рахунок податків громадян України. А потім "нєщасний случай на праізводствє".
показати весь коментар
14.08.2025 13:23 Відповісти
Хай краще !місяць сосе х...й, у себе чи співкамерників
показати весь коментар
14.08.2025 13:34 Відповісти
обменяют. 200% гарантии
показати весь коментар
14.08.2025 13:35 Відповісти
понять и простить. Обычное быдляцкое мышление.
показати весь коментар
14.08.2025 13:49 Відповісти
Не менять и бросить наших там ? ну, ну ......
рашисты осудили наших тоже на пожизненное, как с ними быть ?

А что вы бы сказали если бы это был ваш родственник, брат или отец ?
показати весь коментар
14.08.2025 13:36 Відповісти
У мене ще гірше... Племінник - "герой СВО"....
показати весь коментар
14.08.2025 13:43 Відповісти
Співчуваю. Мій племінник, бувший український, а зараз кацапський офіцер, вчить тих хто запускає по нас ракети з Чорного моря. З 14 року на Миротворці фігурує. Але ніяк не здохне, падло.
показати весь коментар
14.08.2025 14:12 Відповісти
Мій уже інвалід... Надіюся - здохне від цирозу печінки. Пиячить немірняно більше десяти років...
показати весь коментар
14.08.2025 14:41 Відповісти
как можно сравниват нашего защитника с какимто свинособакой??? он уже виновен когда сюда пришел с оружием, И ето не доработка, так как каждий террорист должен иметь уголовное дело как только к нам пришел.
показати весь коментар
14.08.2025 13:47 Відповісти
Mikhail F а кто говорит о сравнении? не перекручивай, в моих словах не было даже намека.
Говорилось об ОБМЕНЕ или бросить наших там, которых рашка приговорила (незаконно ) на пожизненное.
показати весь коментар
14.08.2025 14:04 Відповісти
так ми же сравниваем, есть наш защитник которий якоби получил тюремний срок за что??? убил свинособаку которая пришла к нам с автоматом?? а есть свинособака которая которая обьявила войну и как террорист решила сделать тут сафари . А самое главное что решения свинособак не стоят даже туалетной бумаги так как они будут обжаловани в международном суде с реальним сроками с взисканиями для свинособак что их клепают!!!
показати весь коментар
14.08.2025 14:47 Відповісти
Ну, привет, "Псаметтих"... Сработала "аперация прикрытия" ... Я так и просчитал.... Как, вас, кацапов, легко "расшфровать", в последнее время - по "украинсому суперпатриотизму".
показати весь коментар
14.08.2025 14:56 Відповісти
Завтра Єрмак його обміняє, як і тисячі таких злочинців. А в замін получимо якогось сексота.
показати весь коментар
14.08.2025 13:59 Відповісти
На гілляку мразоту!!!
показати весь коментар
14.08.2025 14:09 Відповісти
Віддати родичам загиблих і забути.
показати весь коментар
14.08.2025 14:49 Відповісти
До речі повинна буди ще одна вимога всіх остальних кацапських звійськових лочинців Сосія повинна заарештувати і передати Україні для суду. І Євросоюз не повинен знімати з Сосії санкції поки Сосія не віддасть всіх злочинців
показати весь коментар
14.08.2025 15:05 Відповісти
 
 