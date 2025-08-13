УКР
306 7

19 окупантів отримали вироки за сексуальне насильство від початку повномасштабної війни, ще 87 особам повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Вироки окупантам за сексуальне насильство

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 19 російських військових отримали вироки від 10 до 15 років за вчинення сексуального насильства на окупованих територіях, усі – заочно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що до суду скерували 45 обвинувальних актів щодо 58 осіб.

Наразі суди ухвалили 12 вироків щодо 19 осіб, яких засудили до позбавлення волі. Всі ці процеси тривали заочно.

Дванадцятьох обвинувачених засудили до 12 років, двох – до 10 та 11 років відповідно, п’ятьох – до 15 років.

Як розповіли в Офісі Генпрокурора, усі вироки ухвалено за процедурою спеціального судового розгляду in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Повідомляється, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України прокурори зафіксували 372 факти сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом (СНПК).

Зокрема, 136 із них стосуються чоловіків, 236 – жінок, 19 – неповнолітніх дівчат та 1 – неповнолітнього хлопця.

Постраждалі зазнавали зґвалтування, каліцтва або насильства над статевими органами, примусового оголення, погроз та спроб зґвалтування, примусу дивитися на сексуальну наругу над близькими тощо.

Так, найбільшу кількість випадків сексуального насильства наразі зафіксовано у Херсонській області – 116, Донецькій області – 86 та Київській області – 60.

Випадки СНПК також фіксували в інших регіонах, зокрема:

  • у Харківській області – 46;
  • у Запорізькій області – 26;
  • у Миколаївській області – 11;
  • у Луганській області – 9;
  • у Чернігівській області – 8;
  • в Одеській області – 6;
  • у Сумській області – 3;
  • в Автономній Республіці Крим – 1.

"Зазначена статистична інформація стосується виключно злочинів, скоєних проти цивільного населення. Дані щодо військовослужбовців у цій статистиці не наведено і до закінчення воєнного стану такі відомості не підлягають публічному розголошенню", – наголосили в Офісі Генпрокурора.

Автор: 

насилля (301) воєнні злочини (1921) війна в Україні (5700)


Дебільна нікому непотрібна хуцпа під назвою-шукай дохлого кацапа...
показати весь коментар
13.08.2025 13:44 Відповісти
Де сидять?
показати весь коментар
13.08.2025 13:45 Відповісти
У 1945 році у Німеччині кацапські звірі протягом місяця згвалтували більше 1-го мільйона німкень віком від 6-ти до 80-ти років. Чому дивуватися??? Дєди ваєвалі....
показати весь коментар
13.08.2025 13:46 Відповісти
Ті хто дійсно воювали, вони не залишили нащадків, бо загибли, а це нащадки вертухаєв.
Крим того, може треба публікувати їх дані щоб їх родичі, друзі і просто сусіди знали хто жив/живе поряд з ними. Я розумію, що москалі цим гордяться, але може хоч інстинкт самозбереження з'явиться
показати весь коментар
13.08.2025 13:57 Відповісти
Які вертухаї у передових бойових частинах "краснай армії"??? Ось свідчення старшого лейтенанта Леоніда Рябічєва, що робили кацапські офіцери зі своїми підлеглими жінками-зв"язківецями, а далі - що робили з німкенями усі кацапи від рядового до полковника і вище.
Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия). https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия).
показати весь коментар
13.08.2025 14:16 Відповісти
а мені цікаво, скільки чиновників мародерів, було доведено до суду? скільки отримали вирок? скільки краденого конфісковано?
не скільки?
от ***.....
показати весь коментар
13.08.2025 13:52 Відповісти
Совдепія змосковщена, вдерлася в Мирну Україну!!
А їх карають лише на фронті, бо в Тилу, портновське бидло на посадах!
показати весь коментар
13.08.2025 13:53 Відповісти
 
 