19 окупантів отримали вироки за сексуальне насильство від початку повномасштабної війни, ще 87 особам повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 19 російських військових отримали вироки від 10 до 15 років за вчинення сексуального насильства на окупованих територіях, усі – заочно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що до суду скерували 45 обвинувальних актів щодо 58 осіб.

Наразі суди ухвалили 12 вироків щодо 19 осіб, яких засудили до позбавлення волі. Всі ці процеси тривали заочно.

Дванадцятьох обвинувачених засудили до 12 років, двох – до 10 та 11 років відповідно, п’ятьох – до 15 років.

Як розповіли в Офісі Генпрокурора, усі вироки ухвалено за процедурою спеціального судового розгляду in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Повідомляється, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України прокурори зафіксували 372 факти сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом (СНПК).

Зокрема, 136 із них стосуються чоловіків, 236 – жінок, 19 – неповнолітніх дівчат та 1 – неповнолітнього хлопця.

Постраждалі зазнавали зґвалтування, каліцтва або насильства над статевими органами, примусового оголення, погроз та спроб зґвалтування, примусу дивитися на сексуальну наругу над близькими тощо.

Так, найбільшу кількість випадків сексуального насильства наразі зафіксовано у Херсонській області – 116, Донецькій області – 86 та Київській області – 60.

Випадки СНПК також фіксували в інших регіонах, зокрема:

у Харківській області – 46;

у Запорізькій області – 26;

у Миколаївській області – 11;

у Луганській області – 9;

у Чернігівській області – 8;

в Одеській області – 6;

у Сумській області – 3;

в Автономній Республіці Крим – 1.

"Зазначена статистична інформація стосується виключно злочинів, скоєних проти цивільного населення. Дані щодо військовослужбовців у цій статистиці не наведено і до закінчення воєнного стану такі відомості не підлягають публічному розголошенню", – наголосили в Офісі Генпрокурора.