19 оккупантов получили приговоры за сексуальное насилие с начала полномасштабной войны, еще 87 лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 19 российских военных получили приговоры от 10 до 15 лет за совершение сексуального насилия на оккупированных территориях, все - заочно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что в суд направили 45 обвинительных актов в отношении 58 человек.
Сейчас суды вынесли 12 приговоров в отношении 19 человек, которых приговорили к лишению свободы. Все эти процессы продолжались заочно.
Двенадцать обвиняемых приговорили к 12 годам, двух - к 10 и 11 годам соответственно, пятерых - к 15 годам.
Как рассказали в Офисе Генпрокурора, все приговоры вынесены по процедуре специального судебного разбирательства in absentia (при отсутствии обвиняемого).
Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины прокуроры зафиксировали 372 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК).
В частности, 136 из них касаются мужчин, 236 - женщин, 19 - несовершеннолетних девушек и 1 - несовершеннолетнего парня.
Пострадавшие подвергались изнасилованию, увечьям или насилию над половыми органами, принудительному обнажению, угрозам и попыткам изнасилования, принуждению смотреть на сексуальное надругательство над близкими и тому подобное.
Так, наибольшее количество случаев сексуального насилия пока зафиксировано в Херсонской области - 116, Донецкой области - 86 и Киевской области - 60.
Случаи СНСК также фиксировали в других регионах, в частности:
- в Харьковской области - 46;
- в Запорожской области - 26;
- в Николаевской области - 11;
- в Луганской области - 9;
- в Черниговской области - 8;
- в Одесской области - 6;
- в Сумской области - 3;
- в Автономной Республике Крым - 1.
"Указанная статистическая информация касается исключительно преступлений, совершенных против гражданского населения. Данные по военнослужащим в этой статистике не приведены и до окончания военного положения такие сведения не подлежат публичному разглашению", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крим того, може треба публікувати їх дані щоб їх родичі, друзі і просто сусіди знали хто жив/живе поряд з ними. Я розумію, що москалі цим гордяться, але може хоч інстинкт самозбереження з'явиться
Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия). https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана Леонида Рабичева. (Полная версия).
не скільки?
от ***.....
А їх карають лише на фронті, бо в Тилу, портновське бидло на посадах!