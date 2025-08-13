РУС
Новости
19 оккупантов получили приговоры за сексуальное насилие с начала полномасштабной войны, еще 87 лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Приговоры оккупантам за сексуальное насилие

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 19 российских военных получили приговоры от 10 до 15 лет за совершение сексуального насилия на оккупированных территориях, все - заочно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что в суд направили 45 обвинительных актов в отношении 58 человек.

Сейчас суды вынесли 12 приговоров в отношении 19 человек, которых приговорили к лишению свободы. Все эти процессы продолжались заочно.

Двенадцать обвиняемых приговорили к 12 годам, двух - к 10 и 11 годам соответственно, пятерых - к 15 годам.

Как рассказали в Офисе Генпрокурора, все приговоры вынесены по процедуре специального судебного разбирательства in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины прокуроры зафиксировали 372 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК).

В частности, 136 из них касаются мужчин, 236 - женщин, 19 - несовершеннолетних девушек и 1 - несовершеннолетнего парня.

Пострадавшие подвергались изнасилованию, увечьям или насилию над половыми органами, принудительному обнажению, угрозам и попыткам изнасилования, принуждению смотреть на сексуальное надругательство над близкими и тому подобное.

Так, наибольшее количество случаев сексуального насилия пока зафиксировано в Херсонской области - 116, Донецкой области - 86 и Киевской области - 60.

Случаи СНСК также фиксировали в других регионах, в частности:

  • в Харьковской области - 46;
  • в Запорожской области - 26;
  • в Николаевской области - 11;
  • в Луганской области - 9;
  • в Черниговской области - 8;
  • в Одесской области - 6;
  • в Сумской области - 3;
  • в Автономной Республике Крым - 1.

"Указанная статистическая информация касается исключительно преступлений, совершенных против гражданского населения. Данные по военнослужащим в этой статистике не приведены и до окончания военного положения такие сведения не подлежат публичному разглашению", - отметили в Офисе Генпрокурора.

