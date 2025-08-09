Россия сознательно атакует мирных жителей: Это система, - Лубинец

Россия сознательно убивает украинских гражданских, о чем украинский омбудсмен системно информирует ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и Совет Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Россия сознательно атакует мирных жителей: сбрасывает взрывчатку с дронов, обстреливает их из различного оружия и безжалостно убивает. По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, с начала полномасштабного вторжения погибло 13 580 гражданских лиц. И это не окончательные цифры", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что только сегодня утром россияне атаковали дроном маршрутный автобус в Херсоне. Два человека погибли, 16 - получили ранения. Подобное произошло и в Запорожье. Враг ударил дроном по машине - два человека внутри были убиты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант расстреливает мирного жителя при попытке эвакуироваться из села Удачное в Донецкой области. ВИДЕО 18+

Лубинец отмечает, что это - тяжкие преступления, запрещенные международным гуманитарным правом, в частности Женевскими конвенциями и их Дополнительными протоколами.

"Статья 3, общая для всех четырех Конвенций, запрещает насилие в отношении лиц, не участвующих в боевых действиях. В то же время РФ нарушает права, гарантированные Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией по правам человека", - добавил он.

Также смотрите: Оккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в селе Торское на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Как Омбудсман Украины, Лубинец системно информирует ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы о многочисленных фактах нарушений РФ: "За преступления против человечности враг должен понести самую суровую ответственность".