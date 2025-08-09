Вражеский fpv-дрон атаковал автомобиль в Запорожском районе, погибли два человека.
В результате вражеской атаки на Запорожский район погибли два человека. За сутки рашисты нанесли 585 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров
"Российский fpv-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской громады. Машина загорелась. Два человека, которые были внутри, погибли", - говорится в сообщении.
В течение суток войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Новоданиловке, Белогорью, Малиновке. А также:
- 415 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новотаврическое, Юрковку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Малиновку, Чаривное.
- 154 артиллерийских удара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
