Ворожий fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькому районі, загинуло дві людини

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинули дві людини. За добу рашисти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров

"Російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці. А також: