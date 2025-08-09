Ворожий fpv-дрон атакував автомобіль у Запорізькому районі, загинуло дві людини
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинули дві людини. За добу рашисти завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров
"Російський fpv-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленьківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Білогір’ю, Малинівці. А також:
- 415 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новотавричеське, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
- 9 обстрілів з РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Новоданилівку, Малинівку, Чарівне.
- 154 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.
