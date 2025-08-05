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Новости Видео Военные преступления россиян
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Оккупант расстреливает мирного жителя при попытке эвакуироваться из села Удачное на Донетчине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято военное преступление военнослужащего армии РФ в украинском селе Удачное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупант из засады расстреливает гражданского человека, который движется по дороге.

"Российский военный преступник расстреливает гражданского жителя, который ждал возможности, чтобы эвакуироваться из села Удачное Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в селе Торское на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

расстрел (510) Донецкая область (10394) Покровский район (830) Удачное (17)


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Топ комментарии
+21
Донецькі дуже чекакли цю наволоч і дочекалися, а сьогодні гадять в пакети і викидають через вікна. То таке, а як спиться Боневтіку Позорно-брехливому, який починаючи з 2019 року руйнував наші укріплення і відводив наші війська в чисте поле, розміновуючи наші мінні поля, давши можливість ворогу без великих перешкод рухатися в глибину нашої країни?
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05.08.2025 10:58 Ответить
+10
І чому ви брешете?
Ви або просто за 15 срублєй це написали, або те що нижче.
Яи ви досі вважаєте що в ЄС ще не зрозуміли що навіть якщо рашка завтра піде з України і через 5 років не спробує іншу місцину? То подивіться як Литва, Латвія і Єстонія вже навіть деякі мости не лише позаміновували, а ще і перекопали екскаваторами.
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05.08.2025 11:18 Ответить
+9
Зате не бусифікували. Нафронтники, іпало? 🤡
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05.08.2025 10:58 Ответить
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05.08.2025 10:52 Ответить
Зате не бусифікували. Нафронтники, іпало? 🤡
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05.08.2025 10:58 Ответить
Донецькі дуже чекакли цю наволоч і дочекалися, а сьогодні гадять в пакети і викидають через вікна. То таке, а як спиться Боневтіку Позорно-брехливому, який починаючи з 2019 року руйнував наші укріплення і відводив наші війська в чисте поле, розміновуючи наші мінні поля, давши можливість ворогу без великих перешкод рухатися в глибину нашої країни?
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05.08.2025 10:58 Ответить
якщо евакуюється, значить найцінніше з собою...ща піде по карманам шарити, козел
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05.08.2025 11:04 Ответить
Зате Тампон і Європа вже сказали що простять рашистам всі злочини і відновлять відносини з рашистськими вбивцями як було раніше якщо ті згодяться підписати якусь мирну угоду. Ось вам і європейські цінності
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05.08.2025 11:09 Ответить
Ніхто таке не казав
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05.08.2025 11:16 Ответить
І чому ви брешете?
Ви або просто за 15 срублєй це написали, або те що нижче.
Яи ви досі вважаєте що в ЄС ще не зрозуміли що навіть якщо рашка завтра піде з України і через 5 років не спробує іншу місцину? То подивіться як Литва, Латвія і Єстонія вже навіть деякі мости не лише позаміновували, а ще і перекопали екскаваторами.
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05.08.2025 11:18 Ответить
Ви ще сумніваєтесь? Тут провокаторів типу (суров-поділля) та ботів типу ( сєр-гей і тп) дофіга ще і трошки. І так - всі за гроші. Та і методика мало міняється. Перші ложка г..на на відро правди, другі купа плюсів шефу і обсир. Тому так і є.
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05.08.2025 12:39 Ответить
Просто нагадую, по Донецькій області в 19 році 86% голосували за зеленського. Просто результати виборів до них приходять швидше ніж в інші області тому, що вони ближче до кордону.
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05.08.2025 11:55 Ответить
Так то в першому турі. Там вони 24% за зелю, а 70% за бойка (ще краще). А потім вже, в другому турі, голосували по принципу, ліш би не Порошенко, і віддали 86 за зелю. Інформація відкрита, перевіряється за 3 секунди, звісно, якщо ти не зебіл, бо тоді перевірити взагалі неможливо.
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05.08.2025 12:35 Ответить
Фашисти? Рашисти! На рідкість паскудні істоти...
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05.08.2025 11:57 Ответить
осемь лет чекав нагоди эвакуюватися?я б звалив ще в 2014.
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05.08.2025 12:03 Ответить
От тому потрібно відмовитись від усього росіянського, починаючи від церківи московської, закінчуючи росязиком. І хай стось скаже какая разніца!
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05.08.2025 12:20 Ответить
 
 