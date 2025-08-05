Оккупант расстреливает мирного жителя при попытке эвакуироваться из села Удачное на Донетчине. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снято военное преступление военнослужащего армии РФ в украинском селе Удачное Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупант из засады расстреливает гражданского человека, который движется по дороге.
"Российский военный преступник расстреливает гражданского жителя, который ждал возможности, чтобы эвакуироваться из села Удачное Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+21 Поділля16
показать весь комментарий05.08.2025 10:58 Ответить Ссылка
+10 warvik war
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+9 Yuri I #427530
показать весь комментарий05.08.2025 10:58 Ответить Ссылка
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Ви або просто за 15 срублєй це написали, або те що нижче.
Яи ви досі вважаєте що в ЄС ще не зрозуміли що навіть якщо рашка завтра піде з України і через 5 років не спробує іншу місцину? То подивіться як Литва, Латвія і Єстонія вже навіть деякі мости не лише позаміновували, а ще і перекопали екскаваторами.