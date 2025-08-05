Оккупант расстреливает мирного жителя при попытке эвакуироваться из села Удачное на Донетчине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято военное преступление военнослужащего армии РФ в украинском селе Удачное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупант из засады расстреливает гражданского человека, который движется по дороге.

"Российский военный преступник расстреливает гражданского жителя, который ждал возможности, чтобы эвакуироваться из села Удачное Донецкой области", - отмечает в комментарии автор публикации.

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