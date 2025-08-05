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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Окупант розстрілює цивільного при спробі евакуюватися із села Удачне на Донеччині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин військовослужбовця армії РФ в українському селі Удачне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант із засідки розстрілює цивільну людину, яка рухається дорогою.

"Російський військовий злочинець розстрілює цивільного мешканця, який чекав нагоди, щоб евакуюватися з села Удачне Донецької області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли цивільного на велосипеді у селі Торське на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

розстріл (274) Донецька область (9212) Покровський район (841) Удачне (17)


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Освободители..
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05.08.2025 10:52 Відповісти
Зате не бусифікували. Нафронтники, іпало? 🤡
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05.08.2025 10:58 Відповісти
Донецькі дуже чекакли цю наволоч і дочекалися, а сьогодні гадять в пакети і викидають через вікна. То таке, а як спиться Боневтіку Позорно-брехливому, який починаючи з 2019 року руйнував наші укріплення і відводив наші війська в чисте поле, розміновуючи наші мінні поля, давши можливість ворогу без великих перешкод рухатися в глибину нашої країни?
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05.08.2025 10:58 Відповісти
якщо евакуюється, значить найцінніше з собою...ща піде по карманам шарити, козел
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05.08.2025 11:04 Відповісти
Зате Тампон і Європа вже сказали що простять рашистам всі злочини і відновлять відносини з рашистськими вбивцями як було раніше якщо ті згодяться підписати якусь мирну угоду. Ось вам і європейські цінності
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05.08.2025 11:09 Відповісти
Ніхто таке не казав
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05.08.2025 11:16 Відповісти
І чому ви брешете?
Ви або просто за 15 срублєй це написали, або те що нижче.
Яи ви досі вважаєте що в ЄС ще не зрозуміли що навіть якщо рашка завтра піде з України і через 5 років не спробує іншу місцину? То подивіться як Литва, Латвія і Єстонія вже навіть деякі мости не лише позаміновували, а ще і перекопали екскаваторами.
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05.08.2025 11:18 Відповісти
Просто нагадую, по Донецькій області в 19 році 86% голосували за зеленського. Просто результати виборів до них приходять швидше ніж в інші області тому, що вони ближче до кордону.
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05.08.2025 11:55 Відповісти
 
 