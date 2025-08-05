Окупант розстрілює цивільного при спробі евакуюватися із села Удачне на Донеччині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин військовослужбовця армії РФ в українському селі Удачне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант із засідки розстрілює цивільну людину, яка рухається дорогою.

"Російський військовий злочинець розстрілює цивільного мешканця, який чекав нагоди, щоб евакуюватися з села Удачне Донецької області", - зазначає у коментарі автор публікації.

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