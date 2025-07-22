Окупанти розстріляли цивільного на велосипеді у селі Торське на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Окупанти розстріляли чоловіка, який їхав на велосипеді вулицею села Торське на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин окупантів зафільмував український безпілотник.

"Троє російських військових розстрілюють та добивають цивільного мешканця села Торське, який їхав на велосипеді. За кілька хвилин всі троє були знищені FPV-дронами і артилерією. Військовий злочин росіян зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади, і одразу помстилися їм", - зазначається у коментарі до відео.

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