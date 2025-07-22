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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Окупанти розстріляли цивільного на велосипеді у селі Торське на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Окупанти розстріляли чоловіка, який їхав на велосипеді вулицею села Торське на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин окупантів зафільмував український безпілотник.

"Троє російських військових розстрілюють та добивають цивільного мешканця села Торське, який їхав на велосипеді. За кілька хвилин всі троє були знищені FPV-дронами і артилерією. Військовий злочин росіян зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади, і одразу помстилися їм", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18249) розстріл (273) Донецька область (9099) воєнні злочини (1906) Краматорський район (498) Торське (14)


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Топ коментарі
+11
Справедлива розплата!
Без всякої тяганини зі свідками, доказами, судами.
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22.07.2025 13:28 Відповісти
+10
Це найлегша смерть для цих істот! Шкода цивільного
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22.07.2025 13:29 Відповісти
+9
Так им ***** и надо.
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22.07.2025 13:28 Відповісти
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Так им ***** и надо.
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22.07.2025 13:28 Відповісти
Катерина, а твій чоловік десь під Торським, правда ж?
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22.07.2025 13:33 Відповісти
Я своїх захистив і далі служу. А коли твого батька чечени гвалтують ти кого зазвичай кличеш? Мєнтів чи ФСБшників? 😆
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22.07.2025 14:13 Відповісти
Справедлива розплата!
Без всякої тяганини зі свідками, доказами, судами.
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22.07.2025 13:28 Відповісти
Це найлегша смерть для цих істот! Шкода цивільного
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22.07.2025 13:29 Відповісти
Такі ждуни як ти і запустили. Бачиш які братушкі люб'язні, а місцеві ухилянти стверджують що їх примусово не мобілізують або не вб'ють чи не згвалтують у разі окупації.
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22.07.2025 13:35 Відповісти
Шо це за бот сьогодняшньої реєстрації вискочив? Хоч би шось тямуще вигадало, а то волає якусь дичину!
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22.07.2025 14:32 Відповісти
По собаці і смерть!
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22.07.2025 13:44 Відповісти
Гарна робота, головне щоб снарядний голод не почався, якщо на кожного кідара по снаряду ще й дронами, ми це село що не контролюємо, якщо їх не знищили піхотинці? І звідки там цивільні люди?
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22.07.2025 14:21 Відповісти
лугандонцы так вам и надо !!!! руские вас заставят ПОЛУБИТЬ Україну !!!! они вас сук сами перестрелят как собак !!! восемь лет бомбили , мальчик в трусиках !!!(((
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22.07.2025 14:27 Відповісти
а как они вообще зашли в это село? там же 4км от лбз
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22.07.2025 14:45 Відповісти
 
 