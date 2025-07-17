УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10670 відвідувачів онлайн
Новини Фото Катування полонених у в’язницях РФ Воєнні злочини російських окупантів
6 058 22

"Доктор Зло": ідентифіковано лікаря, який катував українських військовополонених в колонії у Мордовії, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Цим російським катом виявився Ілля Сорокін. Журналістам вдалось ідентифікувати його за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Сорокін щонайменше з 2018 року працював у згаданій медчастині, а в кінці 2024 року пішов служити й взяв позивний Доктор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фото із написом "Слава России" на тілі визволеного з полону воїна є справжнім, - ГУР

Лікар колонії в Мордовії жорстко катував українських полонених

Систематичні катування полонених

"Схеми" отримали дані про 177 українських військовополонених, які повернулися з мордовської колонії. Також розслідувачі поспілкувалися з кількома колишніми бранцями, які розповіли про Сорокіна. За їхніми словами, той знущався з них і не надавав належної медичної допомоги.

Зокрема, офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти Павло Афісов пробув у колонії півтора року. Він згадує, як "Доктор Зло" змушував співати російські пісні під тортурами: "Стоїш раком, руки підняті, очі закриті, а він б’є ногами між ніг, у печінку, гумовою палицею, шокером".

Інший морпіх, Олександр Савов, розповів, як російський кат відмовився допомогти, попри скарги на симптоми туберкульозу. Натомість Сорокін почав бити шокером і змусив кричати: "Слава російській медицині".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо військовополонених окупантів втекли від конвою у Краматорську, - Андрющенко. ФОТО

Підтверджена смерть бранця від тортур "Доктора Зла"

Крім того, його дії могли спричинити смерть кількох полонених, зокрема українського військового Володимира Юхименка.

Той мав психічні розлади, не міг піднятися з ліжка і помер 1 вересня 2023 року. Після повернення тіла експертиза в Україні виявила у нього пневмонію, переломи, гематоми та численні побої.

Журналісти зібрали фото співробітників медсанчастини №13, яку обслуговує колонію, й передали їх для впізнання 150 колишнім бранцям. Більшість упізнала Сорокіна. Відео з офіційного заходу медслужби, де зафіксовані обличчя й голоси учасників, дозволило точно підтвердити особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Азові" закликали встановити 28 липня Днем пам’яті закатованих українських військовополонених

Що відомо про ката?

34-річний Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. 

Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. У його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.

Лікар колонії в Мордовії жорстко катував українських полонених

До деякого часу Сорокін активно публікував у соцмережах фото з місця роботи. У 2022 році він отримав грамоту за "громадську активність". У профілі вказував медсанчастину №13 як місце роботи. За даними російських баз, у 2021 році його дохід складав близько 680 тис. рублів.

Також читайте: Прокуратура встановила окупанта, який розстріляв авто з родиною на Харківщині під час окупації: батько та 9-річна донька загинули

На запитання журналістів про катування Сорокін відповів коротко: "Такого бути не може. Я там не працюю".

Це розслідування "Схем" відкриває одну з найбільш закритих сторінок російської системи поводження з військовополоненими. Зібрані дані можуть стати підставою для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.

Автор: 

військовополонені (1028) колонія (257) катування (621) воєнні злочини (1903)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
він вже мертвий-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не зрозумів...
показати весь коментар
17.07.2025 21:30 Відповісти
+7
Тимчасово живий
показати весь коментар
17.07.2025 21:31 Відповісти
+7
ГУР ДОБРОГО ПОЛЮВАННЯ.
показати весь коментар
17.07.2025 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це ви його так попереджуєте, що би біг?
от же, блін, і роти..
показати весь коментар
17.07.2025 21:28 Відповісти
куда он убежит в КНДР ?
показати весь коментар
17.07.2025 21:32 Відповісти
ліквідований "доктор зло" який катував українських полонених.
отака новина була би саме те.
а подробиці на куди він тепер здрисне, після попередження,
мене не цікавить..
показати весь коментар
17.07.2025 21:37 Відповісти
в російські ***** . заїде в якесь забите село . йух хто його знайде
показати весь коментар
17.07.2025 21:41 Відповісти
Очікування смерті, гірше за саму смерть
показати весь коментар
17.07.2025 21:44 Відповісти
мабуть ми з вами по різному розумієм сітуацію...
він в Україні під слідством чи на кацапії вільний?
показати весь коментар
17.07.2025 21:47 Відповісти
він вже мертвий-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не зрозумів...
показати весь коментар
17.07.2025 21:30 Відповісти
До під@ра вже виїхав песець на самокаті.
показати весь коментар
17.07.2025 21:30 Відповісти
Тимчасово живий
показати весь коментар
17.07.2025 21:31 Відповісти
ГУР ДОБРОГО ПОЛЮВАННЯ.
показати весь коментар
17.07.2025 21:32 Відповісти
чекаємо відео цієї сороки з відрізаним хером у роті
показати весь коментар
17.07.2025 21:36 Відповісти
Робимо збір?
показати весь коментар
17.07.2025 21:38 Відповісти
на каву в ялті для баданова
показати весь коментар
17.07.2025 21:42 Відповісти
якщо скоро не здохне показово то не маємо ні сбу ні гур
показати весь коментар
17.07.2025 21:46 Відповісти
По будинку де живе цей виродок потрібно ракетою *******
показати весь коментар
17.07.2025 21:47 Відповісти
Настав час відвідати катюгу 1 серпня і "привітати" з днем народження - подарувати вбивці самокат або якусь іншу гарну іграшку !
показати весь коментар
17.07.2025 21:52 Відповісти
Скоро...
показати весь коментар
17.07.2025 22:11 Відповісти
Треба молоточника засилати.
показати весь коментар
17.07.2025 22:22 Відповісти
Яке прикре самогубство.
показати весь коментар
17.07.2025 22:25 Відповісти
уродец
показати весь коментар
17.07.2025 22:39 Відповісти
 
 