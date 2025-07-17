"Доктор Зло": ідентифіковано лікаря, який катував українських військовополонених в колонії у Мордовії, - ЗМІ. ФОТО
Журналісти встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає Цензор.НЕТ.
Цим російським катом виявився Ілля Сорокін. Журналістам вдалось ідентифікувати його за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.
Сорокін щонайменше з 2018 року працював у згаданій медчастині, а в кінці 2024 року пішов служити й взяв позивний Доктор.
Систематичні катування полонених
"Схеми" отримали дані про 177 українських військовополонених, які повернулися з мордовської колонії. Також розслідувачі поспілкувалися з кількома колишніми бранцями, які розповіли про Сорокіна. За їхніми словами, той знущався з них і не надавав належної медичної допомоги.
Зокрема, офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти Павло Афісов пробув у колонії півтора року. Він згадує, як "Доктор Зло" змушував співати російські пісні під тортурами: "Стоїш раком, руки підняті, очі закриті, а він б’є ногами між ніг, у печінку, гумовою палицею, шокером".
Інший морпіх, Олександр Савов, розповів, як російський кат відмовився допомогти, попри скарги на симптоми туберкульозу. Натомість Сорокін почав бити шокером і змусив кричати: "Слава російській медицині".
Підтверджена смерть бранця від тортур "Доктора Зла"
Крім того, його дії могли спричинити смерть кількох полонених, зокрема українського військового Володимира Юхименка.
Той мав психічні розлади, не міг піднятися з ліжка і помер 1 вересня 2023 року. Після повернення тіла експертиза в Україні виявила у нього пневмонію, переломи, гематоми та численні побої.
Журналісти зібрали фото співробітників медсанчастини №13, яку обслуговує колонію, й передали їх для впізнання 150 колишнім бранцям. Більшість упізнала Сорокіна. Відео з офіційного заходу медслужби, де зафіксовані обличчя й голоси учасників, дозволило точно підтвердити особу.
Що відомо про ката?
34-річний Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули.
Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. У його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.
До деякого часу Сорокін активно публікував у соцмережах фото з місця роботи. У 2022 році він отримав грамоту за "громадську активність". У профілі вказував медсанчастину №13 як місце роботи. За даними російських баз, у 2021 році його дохід складав близько 680 тис. рублів.
На запитання журналістів про катування Сорокін відповів коротко: "Такого бути не може. Я там не працюю".
Це розслідування "Схем" відкриває одну з найбільш закритих сторінок російської системи поводження з військовополоненими. Зібрані дані можуть стати підставою для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.
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от же, блін, і роти..
отака новина була би саме те.
а подробиці на куди він тепер здрисне, після попередження,
мене не цікавить..
він в Україні під слідством чи на кацапії вільний?