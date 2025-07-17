"Доктор Зло": ідентифіковано лікаря, який катував українських військовополонених в колонії у Мордовії, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти встановили особу лікаря у найзакритішій колонії №10 у Мордовії (РФ), який принижував, катував та не надавав належної медичної допомоги українським військовополоненим. Бранці прозвали його між собою "Доктор Зло".

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Цим російським катом виявився Ілля Сорокін. Журналістам вдалось ідентифікувати його за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Сорокін щонайменше з 2018 року працював у згаданій медчастині, а в кінці 2024 року пішов служити й взяв позивний Доктор.

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Систематичні катування полонених

"Схеми" отримали дані про 177 українських військовополонених, які повернулися з мордовської колонії. Також розслідувачі поспілкувалися з кількома колишніми бранцями, які розповіли про Сорокіна. За їхніми словами, той знущався з них і не надавав належної медичної допомоги.

Зокрема, офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти Павло Афісов пробув у колонії півтора року. Він згадує, як "Доктор Зло" змушував співати російські пісні під тортурами: "Стоїш раком, руки підняті, очі закриті, а він б’є ногами між ніг, у печінку, гумовою палицею, шокером".

Інший морпіх, Олександр Савов, розповів, як російський кат відмовився допомогти, попри скарги на симптоми туберкульозу. Натомість Сорокін почав бити шокером і змусив кричати: "Слава російській медицині".

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Підтверджена смерть бранця від тортур "Доктора Зла"

Крім того, його дії могли спричинити смерть кількох полонених, зокрема українського військового Володимира Юхименка.

Той мав психічні розлади, не міг піднятися з ліжка і помер 1 вересня 2023 року. Після повернення тіла експертиза в Україні виявила у нього пневмонію, переломи, гематоми та численні побої.

Журналісти зібрали фото співробітників медсанчастини №13, яку обслуговує колонію, й передали їх для впізнання 150 колишнім бранцям. Більшість упізнала Сорокіна. Відео з офіційного заходу медслужби, де зафіксовані обличчя й голоси учасників, дозволило точно підтвердити особу.

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Що відомо про ката?

34-річний Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули.

Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. У його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.

До деякого часу Сорокін активно публікував у соцмережах фото з місця роботи. У 2022 році він отримав грамоту за "громадську активність". У профілі вказував медсанчастину №13 як місце роботи. За даними російських баз, у 2021 році його дохід складав близько 680 тис. рублів.

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На запитання журналістів про катування Сорокін відповів коротко: "Такого бути не може. Я там не працюю".

Це розслідування "Схем" відкриває одну з найбільш закритих сторінок російської системи поводження з військовополоненими. Зібрані дані можуть стати підставою для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.