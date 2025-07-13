В "Азові" закликали встановити 28 липня Днем пам’яті закатованих українських військовополонених

Полк "Азов" закликав встановити 28 липня Днем вшанування памʼяті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Про це в соцмережі фейсбук написав заступник командира 1 корпусу НГУ "Азов" по роботі з особовим складом Святослав (Калина) Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зробила багато, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв. Але є одна категорія, яка досі залишається поза увагою – це наші військовополонені. Ті, хто загинув у полоні. Ті, кого закатували у російських тюрмах. Ми маємо зафіксувати в національній пам’яті шану до цих людей. Маємо встановити символічний фундамент, знакову дату – 28 липня. В цей день ми маємо нагадувати світу про жорстокість, нелюдську поведінку нашого ворога – Росії. Ворога, який нехтує правилами ведення війни та міжнародним правом", - написав військовий.

Паламар нагадав, що саме цього дня - 28 липня, три роки тому Росія вчинила один із найцинічніших воєнних злочинів – масову страту українських військовополонених в Оленівці.

"Щонайменше 53 захисники України були вбиті в колонії №120 після того, як виконали наказ і склали зброю, сподіваючись на дотримання міжнародного права під наглядом міжнародних організацій. Більшість із них – оборонці Маріуполя, зокрема бійці "Азову", які пройшли пекло "Азовсталі"", - зазначив військовий.

Окрім цього, він заявив, що згідно із останніми даними ООН, понад 90% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

"І справжня цифра, ймовірно, ще вища. Катування не є окремими випадками – це цілеспрямована державна політика Росії", - заявив Паламар.

Він звернувся до президента України та Верховної Ради з проханням встановити 28 липня Днем пам’яті закатованих українських військовополонених.

"Це – наш моральний обов’язок. Це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами і держава не має права їх забути", - наголосив військовий.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.