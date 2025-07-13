В "Азове" призвали установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных

Полк "Азов" призвал установить 28 июля Днем памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Об этом в соцсети фейсбук написал заместитель командира 1 корпуса НГУ "Азов" по работе с личным составом Святослав (Калина) Паламар, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина сделала много, чтобы почтить память погибших героев. Но есть одна категория, которая до сих пор остается без внимания - это наши военнопленные. Те, кто погиб в плену. Те, кого замучили в российских тюрьмах. Мы должны зафиксировать в национальной памяти уважение к этим людям. Должны установить символический фундамент, знаковую дату - 28 июля. В этот день мы должны напоминать миру о жестокости, бесчеловечном поведении нашего врага - России. Врага, который пренебрегает правилами ведения войны и международным правом", - написал военный.

Паламар напомнил, что именно в этот день - 28 июля, три года назад Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений - массовую казнь украинских военнопленных в Оленовке.

"По меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под наблюдением международных организаций. Большинство из них - защитники Мариуполя, в частности бойцы "Азова", которые прошли ад "Азовстали"", - отметил военный.

Кроме этого, он заявил, что согласно последним данным ООН, более 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.

"И настоящая цифра, вероятно, еще выше. Пытки не являются отдельными случаями - это целенаправленная государственная политика России", - заявил Паламар.

Он обратился к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля Днем памяти замученных украинских военнопленных.

"Это - наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", - подчеркнул военный.

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.