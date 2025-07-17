"Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

Журналисты установили личность врача в самой закрытой колонии №10 в Мордовии (РФ), который унижал, пытал и не оказывал надлежащей медицинской помощи украинским военнопленным. Пленные прозвали его между собой "Доктор Зло".

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Этим российским палачом оказался Илья Сорокин. Журналистам удалось идентифицировать его с помощью показаний бывших пленных, которых удерживали там с февраля 2023 года по апрель 2025-го, и открытых источников - в частности, фото и видео сотрудников медико-санитарной части, которая обслуживает колонию.

Сорокин как минимум с 2018 года работал в упомянутой медчасти, а в конце 2024 года пошел служить и взял позывной Доктор.

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Систематические пытки пленных

"Схемы" получили данные о 177 украинских военнопленных, которые вернулись из мордовской колонии. Также расследователи пообщались с несколькими бывшими плеными, которые рассказали о Сорокине. По их словам, тот издевался над ними и не оказывал надлежащей медицинской помощи.

В частности, офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Павел Афисов пробыл в колонии полтора года. Он вспоминает, как "Доктор Зло" заставлял петь российские песни под пытками:"Стоишь раком, руки подняты, глаза закрыты, а он бьет ногами между ног, в печень, резиновой палкой, шокером".

Другой морпех, Александр Савов, рассказал, как российский палач отказался помочь, несмотря на жалобы на симптомы туберкулеза. Вместо этого Сорокин начал бить шокером и заставил кричать:"Слава российской медицине".

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Подтверждена смерть пленого от пыток "Доктора Зла"

Кроме того, его действия могли повлечь смерть нескольких пленных, в частности украинского военного Владимира Юхименко.

Тот имел психические расстройства, не мог подняться с постели и умер 1 сентября 2023 года. После возвращения тела экспертиза в Украине обнаружила у него пневмонию, переломы, гематомы и многочисленные побои.

Журналисты собрали фото сотрудников медсанчасти №13, которую обслуживает колонию, и передали их для опознания 150 бывшим пленным. Большинство узнало Сорокина. Видео с официального мероприятия медслужбы, где зафиксированы лица и голоса участников, позволило точно подтвердить личность.

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Что известно о палаче?

34-летний Сорокин, говорится в расследовании, имеет типичную российскую семью: отец ностальгирует по СССР и Сталину, сестра - жена десантника из Тулы.

Сам Сорокин участвует в парадах 9 мая с портретами родственников, надевает советскую форму и георгиевские ленты. После оккупации посещал Крым. В его соцсетях - обложки с Z-символикой и поддержка российской армии.

До некоторого времени Сорокин активно публиковал в соцсетях фото с места работы. В 2022 году он получил грамоту за "общественную активность". В профиле указывал медсанчасть №13 как место работы. По данным российских баз, в 2021 году его доход составлял около 680 тыс. рублей.

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На вопрос журналистов о пытках Сорокин ответил коротко: "Такого быть не может. Я там не работаю".

Это расследование "Схем" открывает одну из самых закрытых страниц российской системы обращения с военнопленными. Собранные данные могут стать основанием для будущих расследований военных преступлений.