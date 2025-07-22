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Новости Военные преступления россиян
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Оккупанты расстреляли мирного жителя на велосипеде в селе Торское на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Оккупанты расстреляли мужчину, ехавшего на велосипеде по улице села Торское в Донецкой области.

Читайте: Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне, когда тот ехал на велосипеде

Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление оккупантов снял украинский беспилотник.

"Трое российских военных расстреливают и добивают гражданского жителя села Торское, который ехал на велосипеде. За несколько минут все трое были уничтожены FPV-дронами и артиллерией. Военное преступление россиян зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады, и сразу отомстили им", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (20098) расстрел (509) Донецкая область (10281) военные преступления (1482) Краматорский район (492) Торское (14)


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Топ комментарии
+13
Справедлива розплата!
Без всякої тяганини зі свідками, доказами, судами.
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22.07.2025 13:28 Ответить
+12
Це найлегша смерть для цих істот! Шкода цивільного
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22.07.2025 13:29 Ответить
+10
Так им ***** и надо.
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22.07.2025 13:28 Ответить
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Так им ***** и надо.
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22.07.2025 13:28 Ответить
Катерина, а твій чоловік десь під Торським, правда ж?
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22.07.2025 13:33 Ответить
Я своїх захистив і далі служу. А коли твого батька чечени гвалтують ти кого зазвичай кличеш? Мєнтів чи ФСБшників? 😆
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22.07.2025 14:13 Ответить
Справедлива розплата!
Без всякої тяганини зі свідками, доказами, судами.
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22.07.2025 13:28 Ответить
Це найлегша смерть для цих істот! Шкода цивільного
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22.07.2025 13:29 Ответить
Такі ждуни як ти і запустили. Бачиш які братушкі люб'язні, а місцеві ухилянти стверджують що їх примусово не мобілізують або не вб'ють чи не згвалтують у разі окупації.
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22.07.2025 13:35 Ответить
Шо це за бот сьогодняшньої реєстрації вискочив? Хоч би шось тямуще вигадало, а то волає якусь дичину!
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22.07.2025 14:32 Ответить
По собаці і смерть!
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22.07.2025 13:44 Ответить
Гарна робота, головне щоб снарядний голод не почався, якщо на кожного кідара по снаряду ще й дронами, ми це село що не контролюємо, якщо їх не знищили піхотинці? І звідки там цивільні люди?
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22.07.2025 14:21 Ответить
лугандонцы так вам и надо !!!! руские вас заставят ПОЛУБИТЬ Україну !!!! они вас сук сами перестрелят как собак !!! восемь лет бомбили , мальчик в трусиках !!!(((
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22.07.2025 14:27 Ответить
а как они вообще зашли в это село? там же 4км от лбз
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22.07.2025 14:45 Ответить
у кого ще є питання навіщо воювати.....??
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22.07.2025 15:56 Ответить
 
 