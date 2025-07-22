Оккупанты расстреляли мирного жителя на велосипеде в селе Торское на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Оккупанты расстреляли мужчину, ехавшего на велосипеде по улице села Торское в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление оккупантов снял украинский беспилотник.

"Трое российских военных расстреливают и добивают гражданского жителя села Торское, который ехал на велосипеде. За несколько минут все трое были уничтожены FPV-дронами и артиллерией. Военное преступление россиян зафиксировали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады, и сразу отомстили им", - отмечается в комментарии к видео.

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