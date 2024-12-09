Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне, когда тот ехал на велосипеде

Российские войска атаковали с дрона мужчину в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Около 14:00 он ехал на велосипеде, когда на него с дрона сбросили взрывчатку.

64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги

Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по ТЭС в Донецкой области: погиб спасатель, есть раненые