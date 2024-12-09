РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4200 посетителей онлайн
Новости Война
788 2

Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне, когда тот ехал на велосипеде

РФ атакували з дрона чоловіка, який їхав на велосипеді в Херсоні

Российские войска атаковали с дрона мужчину в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Около 14:00 он ехал на велосипеде, когда на него с дрона сбросили взрывчатку.

64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги

Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по ТЭС в Донецкой области: погиб спасатель, есть раненые

Автор: 

обстрел (27114) Херсон (2815) война в Украине (3804)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покидькам достатньо того що він є українцем.
показать весь комментарий
09.12.2024 15:15 Ответить
Переплутали.

показать весь комментарий
09.12.2024 17:30 Ответить
 
 