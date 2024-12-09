Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне, когда тот ехал на велосипеде
Российские войска атаковали с дрона мужчину в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Около 14:00 он ехал на велосипеде, когда на него с дрона сбросили взрывчатку.
64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги
Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
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Puzjaka
показать весь комментарий09.12.2024 15:15 Ответить Мне нравится 2
izzabaru #594100
показать весь комментарий09.12.2024 17:30 Ответить Мне нравится 0
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