Рашисты ударили по ТЭС в Донецкой области: погиб спасатель, есть раненые
Российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, в результате чего погиб энергетик.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что рашисты нанесли удар утром 9 декабря.
"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
Двое работников станции получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
співчуття рідним - ваша близька людина віддала своє життя, рятуючи інших.
.