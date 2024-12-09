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Новости Война
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Рашисты ударили по ТЭС в Донецкой области: погиб спасатель, есть раненые

Российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, в результате чего погиб энергетик.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рашисты нанесли удар утром 9 декабря.

"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Двое работников станции получили ранения.

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РФ обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув рятувальник

Автор: 

обстрел (27114) ТЭС (280) Донецкая область (9636) жертва (299) война в Украине (3804)


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Герою Слава !

співчуття рідним - ваша близька людина віддала своє життя, рятуючи інших.

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09.12.2024 16:45 Ответить
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09.12.2024 17:08 Ответить
 
 