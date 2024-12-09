Рашисты ударили по ТЭС в Донецкой области: погиб спасатель, есть раненые

Российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, в результате чего погиб энергетик.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рашисты нанесли удар утром 9 декабря.

"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Двое работников станции получили ранения.

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