Сутки на Донетчине: россияне обстреляли 5 населенных пунктов Донетчины, травмировано гражданское лицо
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Лиман, Николаевку, Покровск, поселок Щербиновка и село Алексеевка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово и близлежащих селах. В Мирнограде поврежден дом.
Краматорский район
В Лимане поврежден дом. Обстреляны окрестности Константиновской громады.
По Николаевке оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" - есть повреждения на территории объекта инфраструктуры.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки.
В Щербиновке в результате атаки российского дрона травмирован гражданский человек.
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