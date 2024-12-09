Сутки на Донетчине: россияне обстреляли 5 населенных пунктов Донетчины, травмировано гражданское лицо

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали Лиман, Николаевку, Покровск, поселок Щербиновка и село Алексеевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

Повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома в Курахово и близлежащих селах. В Мирнограде поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом. Обстреляны окрестности Константиновской громады.

По Николаевке оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" - есть повреждения на территории объекта инфраструктуры.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки.

В Щербиновке в результате атаки российского дрона травмирован гражданский человек.

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