Доба на Донеччині: росіяни обстріляли 5 населених пунктів Донеччини, травмовано цивільну особу

Минулої доби російські загарбники атакували Лиман, Миколаївку, Покровськ, селище Щербинівка та село Олексіївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

По Миколаївці окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо-С" - є пошкодження на території об’єкта інфраструктури.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

У Щербинівці внаслідок атаки російського дрона травмовано цивільну особу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: рашисти вдарили по багатоповерхівках у Покровську, у Дачному вбили 2 людей