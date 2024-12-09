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Доба на Донеччині: росіяни обстріляли 5 населених пунктів Донеччини, травмовано цивільну особу

Ворог бив по Донеччині 8 грудня

Минулої доби російські загарбники атакували Лиман, Миколаївку, Покровськ, селище Щербинівка та село Олексіївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

По Миколаївці окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо-С" - є пошкодження на території об’єкта інфраструктури.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

У Щербинівці внаслідок атаки російського дрона травмовано цивільну особу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: рашисти вдарили по багатоповерхівках у Покровську, у Дачному вбили 2 людей

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обстріл (28365) Донецька область (8401) Щербинівка (3)


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