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Доба на Донеччині: рашисти вдарили по багатоповерхівках у Покровську, у Дачному вбили 2 людей

Обстріли Донецької області 7 грудня

Російські загарбники не припиняють атакувати міста та села Донеччини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Покровський, Бахмутський та Краматорський райони області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Дачному Курахівської громади загинули 2 людини. 

За інформацією Покровської МВА, минулої доби ворог декілька разів завдавав ударів по Покровську.

О 7:10 стався артилерійський обстріл східної частини міста: пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільний автомобіль. Крім того, в результаті обстрілу було знеструмлено мікрорайони "Сонячний", "Шахтарський", "Лазурний".

Близько 11:30 ворог завдав удару по західній частині Покровська. Пошкоджено приватне домоволодіння та газопровід.

0 13:25 стався артилерійський обстріл у центральній частині міста, пошкоджено 3 багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Краматорський район

У Катеринівці Іллінівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджено численні будинки.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 158 людей, у тому числі 13 дітей.

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Автор: 

обстріл (28365) Донецька область (8401) Покровськ (618) Дачне (18)


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Кацапи розпочали руйнувати Покровськ, а яке місто наступне? Де наші інженерні споруди перед Повковськом? Де наші дрони і ракети? Де наші міни? Коли ви вже слугориги нажеретеся, думаєте світ не бачить, як ви все крадете і мародерите і робите вигляд, що робите щось для оборони? Остання історія з мінами-муляжами на 23 мільярди варта уваги всього світу, але змінити вже нічого не можливо, механізм запущений. Зняття Залужного і 16 генералів Генштабу так просто не пройшло, фронт суне і суне в бік Дніпропетровської області, а хрипливе, одягнувши мілітарі їздить по Європі на різні заходи і на президентському літаку, ніби в нас все нормально.
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08.12.2024 10:10 Відповісти
 
 