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Новини Війна
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Окупанти просунулися в Торецьку та біля п’яти населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники просунулися в Торецьку в Донецькій області та біля ще п’яти населених пунктів.

Про це в ніч на 8 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого (Донеччина) та в Торецьку", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Війська РФ просунулися в Торецьку та біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього і Новооленівки, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

армія рф (17302) Донецька область (8401) Торецьк (453) Сторожеве (9) Шевченко (24) Відродження (7) Новотроїцьке (8)


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Топ коментарі
+15
Класно ЗЕрмак замінив Залужного да? Я думаю в них кілька зірок героя росії - це мінімум
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08.12.2024 03:20
+11
Ну скоро побачимо їх в Україні. Знайшов бл чому радіти. А що асад ? Здох і х з ним.
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08.12.2024 05:19
+7
Пять місяців безперервного просування рашистів і жодних висновків ,вони насамперед переймаются маленькими малонаселеними пунктами на курщині куди були перекинуті найкращі підрозділи ,замість стабілізації фронта на Донечині . Чому не знищуєтся логістика в лднр ,все це схоже на свідому здачу .
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08.12.2024 08:38
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Класно ЗЕрмак замінив Залужного да? Я думаю в них кілька зірок героя росії - це мінімум
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08.12.2024 03:20 Відповісти
Да, иногда исход войны зависит от одного человека. Пример Великобритании это Черчиль.
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08.12.2024 09:21 Відповісти
Просто об этом нужно было думать изначально.
Вместо этого в мозг втирают про тупых ватников и ржавые ракеты, да и то, которых нет.
Нужно трезво оценивать происходящее.
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08.12.2024 14:09 Відповісти
Це вже традиція щодня втрачати території. Сумно.
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08.12.2024 04:53 Відповісти
Сумно. Але разом з тим сьогодні Дамаск впав, Літак Іл-76Т, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі. Диктатурі кінець, росіяни тікають через Тартус.
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08.12.2024 04:56 Відповісти
Ну скоро побачимо їх в Україні. Знайшов бл чому радіти. А що асад ? Здох і х з ним.
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08.12.2024 05:19 Відповісти
Ви пане Мур прям як антимайданівець, будь-яка повалена диктатура це добре, бо робить нашого основного ворога слабшим, а будь-яка Грузія сильнішим. Крім того ми для сирійців були взірцем, вони співчували нашій революції. Не бачу чому б не порадіти добрій справі.

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08.12.2024 05:40 Відповісти
А можна посилання, цікаво стосовно грошей. Гроші то чиї і чому виводять? Україна взагалі то платить за зброю, потім обслуговування зовнішнього боргу, та багато різних проплат, ви про яку саме?
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08.12.2024 05:56 Відповісти
Це Віта посікун перелогінилась. 😁 Вона тут вчора з ранку "попокупала" .
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08.12.2024 07:23 Відповісти
Та я вже повідомив адміну про цю наташу.
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08.12.2024 07:43 Відповісти
масковские агенти кругом, і при владі і в збройних силах і кругооом!
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08.12.2024 07:38 Відповісти
Пять місяців безперервного просування рашистів і жодних висновків ,вони насамперед переймаются маленькими малонаселеними пунктами на курщині куди були перекинуті найкращі підрозділи ,замість стабілізації фронта на Донечині . Чому не знищуєтся логістика в лднр ,все це схоже на свідому здачу .
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08.12.2024 08:38 Відповісти
Все згідно плану.. оманського плану, у виконанні проСирського
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08.12.2024 08:49 Відповісти
Я так розумію що вони відходять на НОВІ заздалегідь побудовані укріплення )))), які, доречі, як виявилося, москалі будують набаааагато ліпше.
І так буде аж до весни, аж до Дніпра (а потім і далі напевно). За 3 роки Україна так і не змогла мобілізувати свій ВЛАСНИЙ ресурс. Нажаль. Тому окрім жартів більше нічого не залишається.
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08.12.2024 13:27 Відповісти
І де оті загіни гарантувальників безпеки з племін Океінії та африканських племін. Скіки було галасу від зливного бачка аналу 1+1 та гамномарафону - наш найкращий вже всіх переміг. Безпека, мать твою риму.
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08.12.2024 20:19 Відповісти
 
 