Окупанти просунулися в Торецьку та біля п’яти населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники просунулися в Торецьку в Донецькій області та біля ще п’яти населених пунктів.

Про це в ніч на 8 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого (Донеччина) та в Торецьку", - йдеться у повідомленні.

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