Окупанти просунулися в Торецьку та біля п’яти населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники просунулися в Торецьку в Донецькій області та біля ще п’яти населених пунктів.
Про це в ніч на 8 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого (Донеччина) та в Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Михайло Иляш
показати весь коментар08.12.2024 03:20
+11 andi Mir
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+7 володимир омельянов
показати весь коментар08.12.2024 08:38
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Вместо этого в мозг втирают про тупых ватников и ржавые ракеты, да и то, которых нет.
Нужно трезво оценивать происходящее.
І так буде аж до весни, аж до Дніпра (а потім і далі напевно). За 3 роки Україна так і не змогла мобілізувати свій ВЛАСНИЙ ресурс. Нажаль. Тому окрім жартів більше нічого не залишається.