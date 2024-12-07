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Новини
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Війська РФ просунулися в Торецьку та біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього і Новооленівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають чергові успіхи та просування ну території Донецької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новотроїцького (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Шевченка (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Новооленівки ( село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та в Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Торецьку вкрай важка: йдуть міські бої. Ворог закидає ЗСУ "м’ясом", - ОТУ "Луганськ"

Новотроїцьке карта
Новотроїцьке 

Шевченко карта
Шевченко 

Дальнє карта
Дальнє 

Новооленівка карта
Новооленівка 

Торецьк
Торецьк 

Автор: 

Торецьк (457) Шевченко (25) Дальнє (9) Новотроїцьке (8) Новооленівка (7)


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Топ коментарі
+9
Хтось зупинить просування ворога чи це свідома здача Донбасу ? чомусь переймаются курщиною але зовсім жодних висновків не робится що відбуваєтся на Донечині,чи це і є той план "перемоги" ? вся відповідальність лежить на Зеленському ,а також Сирському і Умерову справжні "стратеги" .
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07.12.2024 08:03
+7
Не нервуйтеся. Згідно Оманських домовленостей Донецька та Луганська області мають перейти кацапам по адміністративних кордонах. Так що при цій владі втримати їх неможливо.
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07.12.2024 07:51
+6
Слів не має, повний писець
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07.12.2024 07:46
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Слів не має, повний писець
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07.12.2024 07:46 Відповісти
Не нервуйтеся. Згідно Оманських домовленостей Донецька та Луганська області мають перейти кацапам по адміністративних кордонах. Так що при цій владі втримати їх неможливо.
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07.12.2024 07:51 Відповісти
А Запорізька та Херсонська, що в адміністративних кордонах ліліпутін вписав в конституцію? Думаєш випише взад?
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07.12.2024 11:39 Відповісти
А хто це макарони бЄз нічьЄВо єст?
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07.12.2024 09:13 Відповісти
Хтось зупинить просування ворога чи це свідома здача Донбасу ? чомусь переймаются курщиною але зовсім жодних висновків не робится що відбуваєтся на Донечині,чи це і є той план "перемоги" ? вся відповідальність лежить на Зеленському ,а також Сирському і Умерову справжні "стратеги" .
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07.12.2024 08:03 Відповісти
"Хтось" - це хто Будь-хто але не ти
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07.12.2024 21:16 Відповісти
Це вина страшних українських неонацистів, які вибрали єврейчика президентом, а потім ксьонз з бодуна назвав їх "мудрий нАрід"!
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07.12.2024 08:05 Відповісти
Куди можна відіити з окопів і бліндажів на 200м - як ти будеш окопуватися у полі - коли над тобою висить дрон?
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07.12.2024 08:06 Відповісти
Лапоть! Тебе ще не вбили? Готуй білі капці.
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07.12.2024 08:48 Відповісти
Воно майже скрізь понасирало
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07.12.2024 09:10 Відповісти
Все згідно плану.. оманського плану, у виконанні проСирського.
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07.12.2024 08:56 Відповісти
Що ви з тим Донбасом ,для Зєлі і Сирника головне - то Суджанська операція .
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07.12.2024 13:56 Відповісти
--Щось НЕ видко.щоб це .якось. хвилювало НАШЕ ЗЕ-ЖАБОКРЯЧЧЯ?!
( ...А НА КЛАДБИЩЕ---ВСЕ СПОКОЙНЕНЬКО--одна благодат...)
І де їх заклики : " Батьківщина у НЕбезпеці!" ; "МАТИ КЛИЧЕ! "; " Всі НА ФРОНТ!" Чи НЕ тому.що їх штучно-оголошена батьківщина--за три--дев*ять царств із отим дивним Тель-А-Вівом? Чи може це такий хитро--замудрий план "ПОБЄДИ" нашого ЗЕ-стратега. а нам. сіроманцям і НЕвтямки. . що все йде за отим планом..заманювання дубоголових рашовиродків у замаскований КАПКАН?!
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07.12.2024 14:36 Відповісти
 
 