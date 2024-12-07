Війська РФ просунулися в Торецьку та біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього і Новооленівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають чергові успіхи та просування ну території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новотроїцького (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Шевченка (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Новооленівки ( село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та в Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Торецьку вкрай важка: йдуть міські бої. Ворог закидає ЗСУ "м’ясом", - ОТУ "Луганськ"



Новотроїцьке



Шевченко



Дальнє



Новооленівка



Торецьк