Війська РФ просунулися в Торецьку та біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього і Новооленівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають чергові успіхи та просування ну території Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новотроїцького (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Шевченка (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Новооленівки ( село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та в Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 володимир омельянов
показати весь коментар07.12.2024 08:03
+7 Порохобандерівець
показати весь коментар07.12.2024 07:51
+6 Olena Olena #512149
показати весь коментар07.12.2024 07:46
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( ...А НА КЛАДБИЩЕ---ВСЕ СПОКОЙНЕНЬКО--одна благодат...)
І де їх заклики : " Батьківщина у НЕбезпеці!" ; "МАТИ КЛИЧЕ! "; " Всі НА ФРОНТ!" Чи НЕ тому.що їх штучно-оголошена батьківщина--за три--дев*ять царств із отим дивним Тель-А-Вівом? Чи може це такий хитро--замудрий план "ПОБЄДИ" нашого ЗЕ-стратега. а нам. сіроманцям і НЕвтямки. . що все йде за отим планом..заманювання дубоголових рашовиродків у замаскований КАПКАН?!